Xiaomi Mi MIX Alpha Pro – as primeiras imagens de um novo conceito

Uma patente recente da Xiaomi revelou que a marca se prepara para redesenhar o smartphone. Através de algumas imagens foi possível imaginar aquilo que estará para chegar ao mercado num futuro próximo.

Há quem avance que estaremos perante a evolução do Mi MIX Alpha, e estas são as primeiras imagens de conceito, baseadas nas reveladas através da patente.

Xiaomi Mi MIX Alpha Pro – as primeiras imagens

A Xiaomi veio para o negócio dos smartphones para agitar o mercado. Desde cedo (considerando a sua juventude no mercado) que a vemos a criar smartphones diferentes e a criar novas tendências. Uma das mais evidentes foi a dos ecrãs com margens reduzidas em volta do ecrã.

Com base nesta ideia, no ano passado, apresentou o Xiaomi Mi MIX Alpha, com um ecrã absolutamente evolvente. É claro que a criação de um smartphone como este traz desafios de construção que a Xiaomi parece ainda não ter conseguido ultrapassar. Quase um ano depois, o smartphone com ecrã 360º, ainda não chegou ao mercado.

Agora a proposta, que foi divulgada recentemente através de um registo de patente, é igualmente desafiadora, mas com pormenores diferentes.

O primeiro relaciona-se com as câmaras, ou melhor, com o fim das inúmeras que equipam os smartphones atualmente. Nesta proposta existe uma única câmara com lente extensível. Depois todo o design é adaptado. o ecrã frontal acompanha as laterais do smartphone. Já na traseira, surge um ecrã independente. É ainda na traseira que surge então uma enorme câmara.

Esta configuração fará, portanto, com que o smartphone não necessite de ter câmara frontal. Assim, o ecrã junto à grande câmara será suficiente para captar selfies.

Com base nas imagens divulgadas, foram assim criadas as primeiras imagens 3D de conceito. Além das imagens é atribuído ao modelo o nome de Xiaomi Mi MIX Alpha Pro, apresentando-se como uma evolução do Mi MIX Alpha.

Existem desafios a considerar num smartphone com estas características, nomeadamente a sua durabilidade. Mas é algo que só depois de existir um modelo real é que se pode avaliar.