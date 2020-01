Casa ecológica feita por impressora 3D custa apenas 900€

Numa altura em temos mais consciência das alterações climáticas, é importante criar soluções amigas do ambiente. Um exemplo disso é esta casa de que vamos falar, pois é construída por uma impressora 3D e tem um custo de apenas 900€.

O planeta precisa de soluções para fazer frente às alterações climática e, por isso, os recursos que temos usado devem ser substituídos por outros, mais sustentáveis.

No que concerne à construção de habitações, já há algumas novidades.

Gaia é o nome dado a esta habitação que tem 30 metros quadrados, podendo ser pode ser construída noutras dimensões, e que demora apenas 10 dias a ser construída.

Uma das curiosidades desta casa é o facto de ser construída através da tecnologia da impressão 3D modular, designada Crane Wasp. A casa utiliza apenas materiais ecológicos como forma de reduzir o impacto ambiental.

É um projeto da empresa italiana Wasp em colaboração com a RiceHouse.

Quem procura casa nos dias que correm, sabe bem que o preço está pela hora da morte.

Porém, o custo de construção da Gaia é provavelmente muito menor do que o equipamento por onde está a ler este artigo, uma vez que a casa ecológica custa apenas 900€.

A construção da casa é feita através de uma mistura, sendo esta composta por:

Os materiais são moídos e depois integrados no sistema de impressão 3D.

Gaia is the result of a limited and optimised use of agricultural resources, which through technology have been converted into a complex building with a minimal environmental footprint.

Wasp em entrevista à Dezeen