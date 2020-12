EstudoEmCasa: Telescola na RTP Memória não tem alunos (0% share)

Depois de todo o sucesso da iniciativa #EstudoEmCasa, numa altura em que começaram a aparecer os primeiros casos por COVID-19, agora a mesma iniciativa é um “flop”. Não porque os conteúdos mudaram, mas sim porque a telescola na RTP Memória não tem alunos.

0,0% de rating e 0,0% de share, são os números que marcam a maioria das aulas do dia no #EstudoEmCasa.

Telescola: 3.º Ciclo não tiveram qualquer espetador detetado

De acordo com um estudo da GfK/CAEM, revelado pelo site “espalhafactos”, nas 148 aulas emitidas desde setembro, a média não ultrapassa os 0%, e se formos olhar o detalhe, a aula mais vista desde o início do ano letivo teve um auditório de 16,8 mil espetadores. Na passada terça-feira, por exemplo, as disciplinas de Educação Artística, Educação Tecnológica, Português Língua Não Materna e Francês – 3.º Ciclo não tiveram nenhum espetador detetado pelos audímetros – aparelho eletrónico que permite monitorizar várias fontes de sinal (televisores, vídeos, recetores de satélite, etc) através da deteção do ON/OFF, entradas auxiliares (AV – áudio/vídeo), reprodução/gravação e canal sintonizado – da GfK/CAEM.

Depois de uma forte adesão à Telescola, tendo aumentado o share da RTP Memória, o canal público volta a descer a pique. De relembrar que entre março e junho de 2020, o cenário foi inverso, com a ausência de aulas presenciais a exponenciar a procura dos conteúdos educativos do #EstudoEmCasa, que chegaram mesmo a liderar audiências.

Estes números recentes estão a pressionar a média da RTP Memória, que tem terminado os dias com um share muito baixo. De referir também que a Telescola é emitida para todo o país em sinal aberto, através da Televisão Digital Terrestre (TDT).

A Telescola foi o formato encontrado para que as crianças e jovens estudantes conseguissem dar continuidade ao acompanhamento dos estudos face à pandemia. A nova Telescola arrancou em outubro, mas desta vez sem sucesso.

Além da nova grelha, esta nova temporada do #EstudoemCasa, tem uma equipa permanente de professores e um grupo de coordenação. As emissões começam às 9h da manhã e terminam às 16h30. É possível rever todas as aulas através da app RTP Play.