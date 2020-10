Astronautas poderão alojar-se em casas impressas em 3D na Lua

Desde a primeira pisada do Homem na Lua, que a vontade de lá voltar ficou muito presente. Assim, a ideia de enviar astronautas, bem como civis, para o espaço parece cada vez mais sólida, até porque já existem planos de algo assim acontecer.

O problema que se coloca passa por perceber onde ficariam alojados os visitantes da Lua, tendo em conta a sua superfície.

Viver (ainda que por pouco tempo) na Lua

À medida que são enviados satélites e sondas para o espaço, nós humanos tornamo-nos cada vez mais próximos daquilo que está além de nós. Isto, porque, mais do que vermos o que não conseguimos da Terra, percebemos o que nos rodeia de forma mais clara. Aliás, a vontade de levar civis à Lua é já clara há muito tempo e já existem ideias de iniciativas para a concretizar.

No entanto, levanta-se a questão sobre o local onde ficariam alojados os civis e astronautas que voassem até lá.

Astronautas e civis em casa impressa no nosso satélite natural

Conforme foi explicado, tudo começou quando o CEO da Icon, Jason Ballard, se reuniu com Bjarke Bundgaard Ingels, em 2019, e lhe deu a conhecer, numa visita guiada, uma casa impressa, projetada pela sua empresa, em Austin. Depois disso, decidiram levar até ao nosso satélite natural uma casa impressa em 3D, instalando lá a impressora, a fim de criar uma acomodação para os tripulantes.

Assim sendo, o problema que se colocou será respondido pela empresa Icon e os seus parceiros: A SEArch+ e a Bjarke Ingels Group.

[…] digna de ser a primeira casa da humanidade noutro mundo.

Disse Jason Ballard.

Apesar de ser um projeto muito promissor, é preciso ter em conta todas as adversidades que um ser humano enfrenta ao estar na Lua. Em primeiro lugar, ter em conta que um dia lunar equivale a duas semanas na Terra. Depois, a radiação e calor são bastante diferentes, quando comparados com aquilo a que estamos habituados. Em terceiro lugar, a atmosfera que na Lua é fraquíssima. Assim sendo, este projeto será um sucesso, se conseguir responder a todos estes problemas.

Relativamente ao design, serão casas idênticas a iglus e a textura e composição do exterior garantirão estrutura e proteção. além disso, a impressora 3D imprimirá as casas no próprio satélite natural, mas o controlo será feito remotamente, com instruções dadas à distância.

A empresa Icon foi galardoada com um contrato com a Small Business Innovation Research, que inclui um contrato de financiamento da NASA.

