Among Us já é o jogo para smartphone com mais downloads de 2020

Talvez até nunca tenha ouvido falar, ou até já tenha lido alguma coisa, acerca do jogo Among Us. Trata-se de um jogo para PC, Android e iOS cuja popularidade subiu a pique nos últimos meses. E de acordo com as informações mais recentes, este é agora o jogo para smartphone com mais downloads de 2020.

Mas o que será que este jogo tem assim de tão interessante? E como é que chegou a este patamar quase sem que se desse conta? Vamos tentar perceber.

Among Us: o jogo que rapidamente se tornou num verdadeiro sucesso

O jogo Among Us foi criado em junho de 2018 para os sistemas Android e iOS e em agosto do mesmo ano chegou ao Windows. Foi desenvolvido pela empresa norte-americana InnerSloth.

Passa-se num cenário com tema espacial e cada jogador pode ter uma de duas funções. A grande maioria desempenha o papel de tripulante e uma fatia mais pequena tem como função ser um impostor. O objetivo dos tripulantes é identificar os impostores do jogo ou também completar as tarefas propostas pelo mapa. Já os impostores devem matar os tripulantes sem serem identificados por estes.

É caracterizado como sendo um jogo multiplayer casual, de grupo e de sobrevivência. Mas até há bem pouco tempo quase passava despercebido. No entanto o sucesso aconteceu sobretudo neste ano de 2020 devido a vários streamers do YouTube e do Twitch que começaram a jogá-lo.

Com base na crescente popularidade, a empresa chegou a anunciar a edição do Among Us 2 para agosto de 2020, no entanto esse objetivo foi cancelado a 23 de setembro e a atenção centrou-se no jogo original.

Atualmente o jogo Among Us está gratuito para smartphones Android e iOS, mas para PC tem um preço de 3,99 euros na Steam. No geral o jogo foi bem recebido pelos jogadores, tendo como pontos positivos o valor baixo e a diversão garantida.

No entanto foram apontadas algumas críticas à jogabilidade no modo tripulante. Nas versões para dispositivos móveis houve quem se queixasse da estabilidade e da publicidade. Mas, sendo um jogo gratuito, já seria de esperar.

Among Us é o jogo com mais downloads de 2020

De acordo com o site Sensor Tower, o jogo Among Us conquistou os jogadores sobretudo neste segundo semestre. Atualmente este é o jogo mais sacado pelos utilizadores para smartphones de 2020.

No terceiro trimestre de 2020 Among Us também liderou o ranking tanto no Google Play Store como na AppStore, com um total de 41,9 milhões de downloads apenas durante o mês de setembro. Este valor representa mais do dobro do total conseguido em agosto, que foi de 18,4 milhões.

Desde janeiro, o jogo mantinha uma estabilidade de cerca de um milhão de novas instalações mês a mês. Mas em julho duplicou esse valor com 2,4 milhões de downloads. Nos restantes meses o sucesso foi mais do que evidente.

Atualmente o jogo conta com um total de 85 milhões de downloads nas plataformas móveis. No entanto este montante não conta na totalidade com o mercado chinês, pelo que a quantidade poderá ser ainda muito maior.

Segundo os especialistas, o sucesso deve-se muito aos utilizadores da plataforma Twitch e também ao banimento do PUBG Mobile da Índia.