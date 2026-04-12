Vida de mãe com Mom Life Simulator

Há mães cuja vida daria um autêntico filme... ou melhor um verdadeiro jogo de computador. Bem, parece que os RioverseGames pensaram nisso mesmo e é assim que chega Mom Life Simulator.

Os estúdios RioverseGames encontram-se a trabalhar no seu próximo projeto, Mom Life Simulator, naquele que promete ser um simulador bastante peculiar.

Com efeito, este jogo promete ser uma homenagem a todas as mães, pois pretende simular toda a azáfama, entrega e caos da vida de uma progenitora.

Em Mom Life Simulator, o jogador assume o papel de uma mãe amorosa e cuidadosa com os seus filhos mas que no entanto, tem uma agenda incrivelmente ocupada.

Cada dia é uma luta extremante extenuante para encontrar o equilíbrio delicado entre cuidar da família, cumprir as responsabilidades domésticas e ainda conseguir encontrar um tempo para si mesma. Das manhãs agitadas às noites tranquilas, cada escolha que o jogador fizer irá moldar o seu dia.

O jogador terá de se preparar para vivenciar o belo caos da vida familiar de uma mãe em Mom Life Simulator. Terá de cuidar das suas duas crianças, cada qual com necessidades diferentes, manter a sua casa limpa e organizada, preparar as refeições, lavar a roupa, cuidar do seu cachorro e certificar-se ainda de que tudo está sob controle.

É uma demanda épica mas que terá de ser feita. O planeamento é crucial e como tal, o jogador terá de saber gerir o seu tempo com sabedoria, concluindo as suas tarefas com eficiência na tentativa de manter o equilíbrio perfeito entre responsabilidades e o bem-estar pessoal e dos seus filhos.

Mom Life Simulator será lançado a 27 de abril para PC.