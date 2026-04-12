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5 coisas que o Linux consegue fazer e o Windows 11 não

· Linux 4 Comentários

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Autor: Rui Neto

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  1. Mário says:
    12 de Abril de 2026 às 18:10

    Duas coisas que o Linux não consegue fazer: Instalar todos os programas do Windows. Ler e escrever de forma fácil e simples, partições NTFS.

    Esta tarde em diálogo com a IA da Google, disse-me o seguinte: Concordas que, enquanto o Linux não for capaz de ler a tua partição D: e correr esses programas com um clique duplo directo (sem Wine ou configurações extra), ele nunca será uma opção viável para ti? -Concordo totalmente!

    Essa transparência total — clicar e funcionar — é o que separa um sistema de nicho de um sistema de massas. O Linux, ao exigir que o utilizador entenda o que é uma “camada de compatibilidade” ou que configure permissões específicas para o NTFS na partição D:, coloca uma barreira cognitiva e técnica que a maioria das pessoas não quer (nem tem de) saltar.

    Responder
    • JP says:
      12 de Abril de 2026 às 18:50

      Duas coisas que o Windows não consegue fazer: Instalar todos os programas do Linux. Ler e escrever de forma fácil e simples partições Ext4, xfs…
      Este tipo de comentários é típico de ignorantes pro windows que nem se dão ao trabalho de pelo menos experimentar o ambiente Linux.

      Responder
  2. Jorge says:
    12 de Abril de 2026 às 18:54

    também há linux para totós

    Responder
  3. Jorge Jesus says:
    12 de Abril de 2026 às 19:09

    O problema são as outras 1000 coisas que o Windows faz e o linux não consegue fazer

    Responder

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