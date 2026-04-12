YouTube lança avatares com IA: vídeos falsos serão ainda mais difíceis de detetar

O YouTube está a integrar a inteligência artificial (IA) de forma cada vez mais profunda, permitindo agora que os criadores de conteúdos se transformem em avatares digitais. Esta nova aposta da Google levanta questões sérias sobre a autenticidade do que vemos no ecrã.

Google ocupa o espaço deixado pela Sora com o modelo Veo

O YouTube tem vindo a reforçar a sua base tecnológica com soluções de IA, desde a interação com o Gemini sobre os conteúdos visualizados até à edição automática de vídeos sem o consentimento explícito dos utilizadores.

A grande novidade reside agora na possibilidade de gerar um avatar pessoal através de IA, que pode ser inserido em qualquer cenário imaginável, permitindo que o criador marque presença em cenas onde nunca esteve fisicamente.

Após o encerramento da ferramenta Sora da OpenAI, que permitia transpor o rosto e a voz dos utilizadores para vídeos através de comandos simples, ficou um vazio no mercado de vídeo gerado por IA. A Google decidiu preencher essa lacuna através dos YouTube Shorts.

O processo consiste na gravação de uma curta "selfie" em vídeo, na qual o criador fala para a câmara, servindo de base para a criação de uma máscara digital fidedigna. Utilizando os modelos de vídeo Veo, o sistema permite depois situar esse avatar em diversos contextos apenas com o auxílio de instruções de texto.

Como aceder aos avatares do YouTube

Nesta fase inicial, a funcionalidade começou a ser disponibilizada para criadores de conteúdos com mais de 18 anos residentes fora da Europa. Para verificar se a ferramenta já se encontra ativa, o utilizador deve consultar a aplicação principal do YouTube ou o YouTube Create.

No menu de "Remix", deverá surgir a opção "Reimaginar" seguida de "Adicionar-me a esta cena". Existe também a alternativa de selecionar a opção de criação de vídeo e escolher a produção direta com o avatar configurado.

Tal como sucede com outros produtos de IA da Google, estes novos vídeos incluirão uma marca de água visível e etiquetas digitais como o C2PA e o SynthID. No entanto, a eficácia destas medidas de segurança é amplamente questionável no ecossistema das redes sociais.

As marcas de água físicas podem ser facilmente removidas através de ferramentas de edição ou de um simples corte no enquadramento da imagem.

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