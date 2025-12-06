Linus Torvalds deu opinião sobre Elon Musk e as palavras não foram simpáticas!

Se Elon Musk é uma personagem controversa e não é certamente o único no mundo da tecnologia. Outro exemplo de um líder frontal e com opiniões controversa e extremas é o criado do Linux, Linus Torvalds. Agora, este veio dar uma opinião sobre o dono do X e da Tesla e as palavras não foram simpáticas!

Linus Torvalds deu opinião sobre Elon Musk

O sempre controverso Elon Musk não tem muitos apoiantes entre os líderes da indústria tecnológica, e hoje sabemos que Linus Torvalds não é um deles. Disse sobre Musk que “qualquer pessoa que pense dessa forma é demasiado estúpida para trabalhar na indústria tecnológica”. A que se refere o criador do Linux?

Está a falar da decisão de Elon Musk de avaliar os seus X programadores com base no número de linhas de código que escrevem. A controvérsia surgiu na altura em que Elon Musk comprou o Twitter. Nesse momento, exigiu que todos os colaboradores imprimissem todo o código escrito recentemente e o enviassem para revisão por membros seniores da empresa.

Tinham também de lhe enviar por e-mail os seus melhores trechos de código e um resumo das últimas alterações feitas. O criador do Linux foi entrevistado esta semana no canal Linus Tech Tips do YouTube e questionado sobre o assunto, sem referir nomes.

Palavras usadas não foram nada simpáticas!

Linus Torvalds disse o seguinte: “Isto é pura incompetência. Qualquer pessoa que ache que isto é uma métrica válida é demasiado estúpida para trabalhar numa empresa de tecnologia”. O entrevistador perguntou-lhe se sabia quem tinha feito aquilo, e ele admitiu que não. Quando lhe disseram que era Elon Musk, respondeu: “Uau, parece que tinha razão.

Linus Torvalds geralmente não se contém nas entrevistas. Há alguns anos, ficou famoso por mostrar o dedo do meio à Nvidia numa conferência. Já teve discussões acesas com membros da equipa do Linux, ao ponto de precisar de uma pausa para lidar com os seus acessos de raiva. Já não perde o controlo, mas ainda lança farpas. Em todo o caso, a maioria dos especialistas e programadores concorda com ele.

Não faz sentido avaliar um developer pela quantidade de linhas de código que escreve, ou por excertos isolados, porque tudo depende da complexidade da tarefa e do contexto em que o código é escrito. Ironicamente, agora, com a codificação intuitiva, o código que a IA escreve, esta avaliação já não pode ser feita, porque a maioria dos programadores utiliza a codificação intuitiva.