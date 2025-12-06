Radares de Velocidade: saiba onde vão estar “escondidos” nos próximos dias

Em Portugal há radares de velocidades por “todos os lados”… o objetivo é garantir a segurança rodoviária, obrigando os condutores a cumprirem os limites de velocidade. A PSP já lançou a lista com os locais onde os radares de velocidade vão estar em dezembro. Saiba os locais.

Radares de velocidade PSP: dezembro de 2025

Como é habitual, PSP partilhou a lista de locais por distrito onde vão estar os radares de velocidade móveis. Esta ação preventiva poderá ser útil, contudo lembrem-se que este planeamento é meramente indicativo, pelo que poderá haver alterações.

Veja a lista e locais dos radares da PSP para os próximos dias.

Açores

5-dez-25 08h00 / 12h00 ER1, São Mateus, Madalena, Horta 11-dez-25 08h00 / 16h00 ER, Negrito, São Mateus, Angra Heroísmo 12-dez-25 08h00 / 16h00 Caminho do Meio de São Carlos, São Pedro, Angra Heroísmo 15-dez-25 16h00 / 18h00 R. do Lameiro Grande, Feteira, Horta 18-dez-25 08h00 / 16h00 ER, Ladeira Grande, Ribeirinha, Angra Heroísmo 19-dez-25 08h00 / 12h00 ER1, Santo António, São Roque, Horta 22-dez-25 07h45 / 12h00 ER1, Feteira, Horta 29-dez-25 08h00 / 16h00 ER1-1, Grota do Vale, São Bento, Angra Heroísmo

Aveiro

3-dez-25 09h00 / 12h00 R. Dr. Eduardo Vaz, Santa Maria da Feira 12-dez-25 09h00 / 12h00 Av. 32, Espinho 12-dez-25 08h00 / 12h00 Av. da Europa (junto à BP) 15-dez-25 14h00 / 18h00 Av. da Europa (junto à Corvauto) 17-dez-25 09h00 / 12h00 Av. Dr. Renato Araújo, São João da Madeira 17-dez-25 08h00 / 12h00 Av. da Universidade, Aveiro 18-dez-25 09h00 / 12h00 EN109, Km 35,2, Ovar 22-dez-25 08h00 / 12h00 Av. da Europa (junto à BP)

Beja

16-dez-25 14h00 / 17h00 Av. Salgueiro Maia, Beja 19-dez-25 09h00 / 12h00 R. Zeca Afonso, Beja 26-dez-25 09h00 / 12h00 R. Zeca Afonso, Beja 29-dez-25 14h00 / 17h00 Av. Salgueiro Maia, Beja

Bragança

2-dez-25 08h00 / 13h00 EN213, Mirandela 4-dez-25 08h00 / 13h00 EN15, Quinta de São Lourenço, Bragança 15-dez-25 08h00 / 13h00 Av. Abade de Baçal, Bragança 16-dez-25 08h00 / 13h00 EN15, Mirandela

Braga

3-dez-25 14h00 / 18h00 Av. Miguel Torga, Braga 5-dez-25 14h00 / 17h00 Circular de Barcelos 9-dez-25 09h30 / 11h30 EN14, Av. Santiago de Gavião, Vila Nova de Famalicão 11-dez-25 11h00 / 13h00 Circular Urbana de Guimarães, nó de São Torcato 12-dez-25 15h00 / 17h00 Av. António Macedo, Braga 16-dez-25 11h00 / 13h00 EN14, Av. Santiago de Gavião, Vila Nova de Famalicão 18-dez-25 09h30 / 11h30 Circular Urbana de Guimarães, nó da Universidade

Castelo Branco

5-dez-25 11h00 / 13h00 EN233, Buenos Aires, Castelo Branco 15-dez-25 08h00 / 10h00 Alameda Pêro da Covilhã (junto à Repsol), Covilhã 16-dez-25 08h00 / 10h00 R. Adelino Semedo Barata, Castelo Branco 26-dez-25 08h00 / 10h00 Alameda Pêro da Covilhã (junto ao Hotel D. Maria), Covilhã

Coimbra

5-dez-25 09h00 / 12h00 Av. Dr. Mário Soares, Figueira da Foz 16-dez-25 09h00 / 12h00 Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, Figueira da Foz

Évora

4-dez-25 09h00 / 10h30 EN18, Bairro do Frei Aleixo 11-dez-25 10h00 / 12h00 IP2, ao Gil, Estremoz 19-dez-25 09h30 / 11h00 ER114-A, Estrada de Arraiolos 22-dez-25 10h00 / 12h00 Av. Rainha Santa Isabel, Estremoz 23-dez-25 15h00 / 16h30 EN114 Av. Túlio Espanca 31-dez-25 10h00 / 11h30 Av. Lino de Carvalho

Faro

10-dez-25 09h00 / 12h00 Av. São Lourenço da Barrosa, V6 17-dez-25 16h00 / 20h00 Estrada de Monchique, V2

Guarda

15-dez-25 09h00 / 13h00 Av. Serra da Estrela, Gouveia 16-dez-25 09h00 / 13h00 VICEG, Guarda 17-dez-25 16h00 / 20h00 VICEG, Guarda 22-dez-25 09h00 / 13h00 VICEG, Guarda

Leiria

4-dez-25 09h00 / 12h00 VCI, Alcobaça 17-dez-25 09h00 / 12h00 Av. Comunidade Europeia 22-dez-25 14h00 / 17h00 Av. Nogent Sur Marne, Nazaré 23-dez-25 14h00 / 17h00 R. Albergaria dos Doze 30-dez-25 09h00 / 12h00 Estrada da Nazaré, Km 15,2

Lisboa

3-dez-25 08h30 / 12h30 R. Almirante Gago Coutinho, Ramada, Odivelas 3-dez-25 14h00 / 18h00 Av. Nicolau Breyner, Loures 5-dez-25 14h00 / 17h00 Av. Infante D. Henrique, Lisboa 11-dez-25 08h30 / 11h30 EN250.1, Baratã, Algueirão, Sintra 12-dez-25 08h30 / 12h30 EN10, Km 125,3, Alhandra 16-dez-25 09h30 / 14h00 EN6, Av. Marginal, Oeiras 17-dez-25 08h00 / 11h00 IC2, Santa Iria de Azóia 18-dez-25 09h00 / 17h00 EN6, Av. Marginal, Km 15,3, São João do Estoril 22-dez-25 09h00 / 12h00 Estrada dos Salgados, Amadora 22-dez-25 14h00 / 16h00 EN117, sentido Amadora–Restelo 23-dez-25 14h00 / 17h00 Av. da Índia, Lisboa 30-dez-25 08h00 / 11h00 Ponte 25 de Abril, A2, Almada

Madeira

2-dez-25 10h00 / 12h00 R. Levada dos Ilhéus, Funchal 8-dez-25 18h30 / 20h30 R. 5 de Outubro, Funchal 10-dez-25 09h30 / 13h00 Av. 25 de Maio, Santana 13-dez-25 08h00 / 12h00 Via Expresso 4, Km 2, Meia Légua, Ribeira Brava 19-dez-25 16h00 / 18h00 VE5, Camacha 22-dez-25 08h30 / 11h30 VR1, Km 31,1, Santa Cruz 23-dez-25 08h00 / 12h00 VR1, Km 6,0, sentido O/E, Quinta Grande

Portalegre

3-dez-25 08h00 / 11h00 Av. de Badajoz, Portalegre 10-dez-25 08h00 / 11h00 Av. de Badajoz, Portalegre 15-dez-25 09h00 / 11h00 Av. de Badajoz, Elvas 16-dez-25 09h00 / 11h00 Av. Dia de Portugal, Elvas 17-dez-25 09h00 / 11h00 EN373, Elvas 19-dez-25 14h00 / 17h00 Zona Industrial, Portalegre

Porto

2-dez-25 13h00 / 20h00 Av. 25 de Abril, sentido ascendente, Porto 4-dez-25 13h00 / 20h00 Estrada da Circunvalação 14918, Matosinhos 9-dez-25 08h00 / 15h00 R. Conselheiro Costa Aroso 913, Maia 10-dez-25 08h00 / 15h00 Av. Dr. Mário Soares, sentido Gondomar–Fânzeres 12-dez-25 08h00 / 15h00 R. Gomes Amorim n.º 3084, Póvoa de Varzim 15-dez-25 16h00 / 00h00 EM556, R. Major de Diniz, Santo Tirso 17-dez-25 13h00 / 20h00 Av. Eng. Duarte Pacheco 1026, Valongo 18-dez-25 13h00 / 20h00 R. Fontão 212, Canidelo, Vila Nova de Gaia 22-dez-25 08h00 / 16h00 Alameda de Cartes, viaduto R. Emílio Biel, Porto 23-dez-25 08h00 / 15h00 R. Dr. Joaquim Nogueira dos Santos 885, Maia 29-dez-25 16h00 / 00h00 Av. Dr. Antunes Guimarães / R. Pinto de Araújo 373, Matosinhos 30-dez-25 13h00 / 20h00 EN222, cruzamento R. Almeida Garrett, Vila Nova de Gaia

Santarém

2-dez-25 08h00 / 12h00 EN110, Alvito, Tomar 9-dez-25 16h30 / 20h30 Av. Eng. Ferreira Mesquita, Entroncamento 10-dez-25 08h30 / 12h30 EN Barreira Alva, Torres Novas 11-dez-25 08h00 / 12h00 R. Dr. Joaquim Francisco Alves, Ourém 23-dez-25 09h00 / 13h00 Av. D. Manuel I, Abrantes

Setúbal

2-dez-25 09h00 / 11h00 Av. Arsenal do Alfeite, sentido Corroios–Almada 2-dez-25 09h30 / 12h00 Circular Externa, Montijo 5-dez-25 09h00 / 10h30 Av. Escola dos Fuzileiros Navais, Barreiro 9-dez-25 08h30 / 12h30 EN10, Km 42,3, Setúbal 11-dez-25 10h00 / 12h00 Av. 1 de Dezembro 1640, Seixal

Vila Real

3-dez-25 08h00 / 12h00 R. Vasco Sameiro, Vila Real 4-dez-25 14h00 / 17h30 Av. do Tâmega, Chaves 15-dez-25 14h00 / 17h30 Av. Doutor Mário Soares, Chaves 22-dez-25 08h00 / 12h00 Av. Unesco, Vila Real

Viana do Castelo

11-dez-25 10h00 / 13h00 Av. Paulo VI, Darque, Viana do Castelo 15-dez-25 10h00 / 13h00 Av. 25 de Abril, Viana do Castelo 17-dez-25 20h30 / 23h30 R. Agostinho José Taveira, Ponte de Lima 19-dez-25 20h30 / 23h30 Av. do Meio, Areosa, Viana do Castelo

Viseu

11-dez-25 08h30 / 11h30 EN337, Vildemoinhos 12-dez-25 08h30 / 11h30 Av. Prof. Reinaldo Cardoso, Viseu 17-dez-25 08h00 / 11h00 Av. D. Egas Moniz, Lamego 18-dez-25 16h00 / 19h00 Av. Defensores do Douro, Lamego