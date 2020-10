No segmento dos dispositivos móveis a “guerra” entre utilizadores que têm smartphones com Android e iPhone ainda é uma realidade. Com o lançamento iminente do iPhone 12, a questão que se coloca é o que levaria um utilizador com Android a mudar para iPhone.

Uma pesquisa realizada recentemente revela que os utilizadores do Android querem mudar para o iPhone 12… e não é pelo smartphone em si.

Em termos estatísticos, 350 milhões dos 950 milhões de iPhones que existem devem ser atualizados para o iPhone 12. Ainda por cima, o iPhone 12 será o primeiro equipamento da Apple com suporte para 5G. As perspetivas de vendas parecem brilhantes. E os utilizadores com Android será que querem mudar para o iPhone 12?

33% dos utilizadores Android assumiram querer mudar para o iPhone 12

De acordo com uma pesquisa realizada recentemente pela SellCell, há vários motivos que podem levar um utilizador com Android a mudar para o novo smartphone da Apple.

Curiosamente a mudança não deverá acontecer apenas pelo equipamento em si (hardware). De acordo com o estudo, os utilizadores valorizam o suporte do software (cerca de 56%), a privacidade (48,8%), entre outras variáveis.

O estudo envolveu mais de 2000 respostas, sendo que 33% dos utilizadores Android assumiram que consideram comprar um iPhone 12. 48% dos respondentes assumiram que podem vir a comprar o iPhone 12 mini. De referir que este estudo envolveu apenas participantes dos Estados Unidos da América.

Supostamente dia 13 de outubro, a Apple irá apresentar o seu novo iPhone 12. Nesse dia, e para além das novidades em muitas áreas, a Apple deverá mostrar como fez evoluir o seu processador e os seus ganhos reais.

A nova série do smarpthone mais popular do mundo virá com o novo SoC A14 Bionic. Segundo os rumores, este SoC gatante melhorias de 40% na performance do CPU e de até 50% na performance da GPU.

