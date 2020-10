POCO C3 chega com bateria de 5000 mAh por menos de 90 €

A POCO reservou o dia de hoje para anunciar mais um smartphone da sua linha de entrada de gama, essencialmente dirigida ao mercado indiano. O POCO C3 além da grande bateria ainda se apresenta com um preço bastante acessível.

Conheça mais alguns pormenores deste novo smartphone.

Foi através das redes sociais e do YouTube que a POCO deu a conhecer a sua nova aposta para o segmento de entrada de gama. O POCO C3 surge, portanto, com um preço bastante reduzido e especificações coniventes com a gama onde se insere.

POCO C3 chega por cerca de 100 €

O primeiro grande destaque deste lançamento vai, sem dúvida para o preço do novo smartphone. Disponível nas versões de 3 GB de RAM e 32 GB de armazenamento interno e 4 GB + 64 GB, o POCO C3 surge por 7499 INR, o que corresponde a cerca de 87 €, ou por 8999 INR (~103 €), respetivamente.

O processador que o equipa é o MediaTek Helio G35 e vem com Android 10 personalizado com a MIUI 12.

A bateria promete uma grande autonomia, de 2 dias de utilização, já que tem uma capacidade de 5000 mAh. Além disso, carrega a 10W e tem porta microUSB para o efeito.

O ecrã é IPS de 6,53″ com resolução HD+ e uma proporção de 20:9. Certificado pelo TUV Rheinland este ecrã tem proteção capaz de filtrar a luz azul.

A câmara frontal é de 5 MP e na traseira existe um módulo com três câmaras. Em concreto, uma principal de 13 MP (f/2.2), outra de 2 MP de profundidade e ainda uma outra macro de 2 MP.

Por fim, há que destacar que é dual-SIM LTE, tem Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS e traz consigo jack de áudio de 3,5 mm. Não houve referência ao NFC, nem ao sensor de impressões digitais.