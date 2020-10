10.º aniversário do Instagram traz-nos o velho ícone Polaroid

Se recuarmos 10 anos e olharmos para o panorama da Internet, principalmente no que toca às redes sociais, seguramente que não acreditaríamos no atual cenário de dependência. O Instagram é hoje uma das mais populares plataformas, principalmente entre os mais jovens e hoje está de parabéns.

Para comemorar aqueles dias de design pré-flat, a rede social que hoje celebra 10 anos de existência, introduziu um “easter egg” que permite ao utilizador voltar a ter os ícones “Polaroid” de outrora. Aliás, é mesmo ir bem lá atrás, dado que está disponível até o logótipo original do Land Camera 1000 de 6 de outubro de 2010 e até mesmo o ícone “Nome de código” de pré-lançamento.

Quando o Instagram foi lançado neste dia em 2010, a ambição dos seus criadores nada tinha a ver com o que hoje se passa. Apesar disso, do leque de todas as redes na mão do Facebook, esta será a que menos atrito tem feito na sociedade. Além disso, esta é imensamente usada pelos mais jovens. Bom, mas para lá disso tudo, o Instagram faz 10 anos e traz algumas novidades.

Instagram faz 10 anos

Parabéns Instagram pelos 10 anos a criar tendências, influencers e outras realidades que hoje fazem parte da vida do ser humano, pelo menos de muitos milhões. Conforme temos mostrado, o Facebook tem equipado esta rede social com várias ferramentas. Recentemente, passou até a partilhar com o Messenger o seu chat.

Nesta comemoração, há uma novidade pronta para os utilizadores, principalmente para aqueles que se recordam bem dos primeiros tempos de Instagram.

Agora, o utilizador vai poder selecionar um dos ícones clássicos. Disponíveis estão, por exemplo, o ícone “Clássico 2” que foi usado até maio de 2016. O Instagram também adicionou variações do logótipo atual, incluindo nascer do sol, monocromático e uma versão colorida do arco-íris do “orgulho gay”.

E como podemos alterar o ícone de aniversário?

Simples. Basta seguir aqui o vídeo que mostra os passos necessários. Antes de mais, vá às Definições.

Portanto, agora poderá ter um regresso ao passado e com aquele ícone que foi difícil de apagar da memória.

Para o futuro

O Instagram aproveitou este dia para deixar ainda algumas novidades que está a preparar para o futuro. Assim, nos próximos meses irão chegar à rede social tabs para o Reels e para compras. Além disso, serão lançadas grandes novidades nas mensagens. Para quem tem pequenos negócios ou tem nas redes sociais uma plataforma para divulgação de conteúdo digital, o Instagram garante que terá também novidades para ajudar estas pessoas a fazer dinheiro mais rapidamente.

O combate à discriminação, a melhoria da equidade, e a segurança dos utilizadores são também algumas das áreas que a rede social pretende cimentar no futuro.