Apesar de ser apenas um rumor, dado que a Apple ainda não deu a conhecer oficialmente a data, é muito provável que esteja certo. Isto porque nos últimos tempos há “leakers” que têm informações certas, passadas por trás da cortina. Assim, outubro tem já o dia do evento, o dia da encomenda e até o dia da chegada do iPhone 12.

A Apple estará já a preparar as novidades que serão dadas a conhecer num evento online, à imagem do que foram os últimos dois da empresa de Cupertino. Vem aí o iPhone 12!

iPhone 12 chega às mãos dos clientes a 19 de outubro

Os rumores continuam a acumular-se e apontam o evento da Apple para o dia 13 de outubro. Contudo, há outras datas a sair, a da pré-encomenda e a da chegada das primeiras unidades. Os rumores partem de várias fontes, umas de forma deliberada e outras, eventualmente, sem “intenção”.

Há fontes de uma operadora de comunicações do Reino Unido que deixou a informação do dia 13, como o dia da apresentação. Também há outras fontes, vindas de outro operador, mas agora da Holanda, que afirmam a mesma data.

No entanto, uma das fontes afirma que os pedidos estarão disponíveis imediatamente após o evento. O que normalmente neste tipo de equipamento não é de todo normal.

Além destas fontes, há outras, citando um funcionário da Apple, que deixou escapar que as pré-encomendas começariam no dia 16 de outubro. Bom, poderá haver entre estas fontes alguma confusão entre a data de pré-encomenda e a data de entrega. A lógica será pré-encomenda a 16 e chegada a 23 de outubro.

O leaker que ultimamente parece estar “com a mão quente” é Jon Prosser, Assim, e segundo o tweet dele, a janela de 13 de outubro parece correta. Posteriormente, as pré-encomendas devem começar na sexta dessa semana, dia 16 de outubro. O início das entregas será na sexta-feira, 23 de outubro.

A Apple deverá anunciar dois modelos do iPhone 12 e dois do iPhone 12 Pro. Contudo, nada disto é oficial e, sendo o evento já tão próximo, a empresa de Cupertino deve, dentro de poucos dias, anunciar oficialmente a data da keynote de apresentação do iPhone de 2020.