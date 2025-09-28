Clientes preferem o iPhone 17 Pro em detrimento do iPhone Air
O iPhone 17 chegou ao mercado com aparente sucesso, demonstrando que cada nova versão deste dispositivo da Apple consegue vendas excecionais. No entanto, os primeiros compradores do iPhone 17 parecem preferir os modelos Pro pelo seu maior desempenho e características, deixando o Air em segundo plano devido à bateria e à câmara.
Apesar do preço, versão Pro do iPhone continua a ser preferida pelos clientes...
Para melhor compreender os hábitos de consumo dos fãs da Apple e porque decidem atualizar para o iPhone 17, a empresa de estudos Evercore realizou um inquérito.
A pesquisa incluiu quase 4.000 consumidores dos EUA e mostrou que a maioria está a inclinar-se para os modelos Pro e Pro Max. Isto é o que geralmente acontece com os lançamentos mais recentes, enquanto o iPhone Air ficou para trás, com menos de 10% de intenção de compra.
Como é comum, os modelos Pro e Pro Max incorporam outras melhorias de hardware, como câmaras avançadas e ecrãs maiores, que também contribuem para a preferência do utilizador.
iPhone Air ficou quase esquecido
Por outro lado, o iPhone Air recebeu críticas apesar do seu design fino e elegante. Muitos consumidores hesitam em comprá-lo, principalmente devido à duração da bateria e à versatilidade limitada da sua única câmara traseira.
A Evercore alerta que o tamanho da amostra é limitado e concentra-se apenas nos Estados Unidos, pelo que os resultados não refletem com precisão a procura global. No entanto, podem ser indicativos de tendências semelhantes em mercados como o europeu e de outras áreas do planeta.
“Na opinião da Evercore, a forte procura pelo iPhone 17 e pelos modelos Pro, superando as expetativas, foi ajudada pela mudança de abordagem da Apple. Depois de enfatizar a Apple Intelligence para a linha do iPhone 16, a Apple minimizou esse aspecto e concentrou-se em novos recursos de hardware.”
Sim, a ênfase o ano passado na Apple Intelligence não foi grande ideia, sobretudo – “Vem ai o Siri integrado com o ChatGPT”. Chatbots é coisa que não falta – ChatGPT, Perplexity, Gemini, Copilot, Claude, DeepSeek e ainda há mais. Nem todos têm preferência pelo ChatGPT.
Vai a tempo de lançar o seu próprio modelo de IA LLM, e “orquestrá-lo” com modelos de terceiros, como fez a Microsoft apenas este ano.
Quanto ao iPhone Air, que menos de 10% dos entrevistados planeavam comprar, a Evercore “acredita que isso se deve ao ceticismo sobre a duração da bateria e a única câmera.” Adiante se verá se se justifica, mas está um bocado entalado: Modelo de 256GB – iPhone 17 (989€), iPhone Air (1.249€), iPhone 17 Pro (1.349€)
O Air foi apenas para servir de “alanvacagem” para o pro. É uma prática muito usada em termos de marketing
Não me parece, são conceitos diferentes. O Air é para quem aprecia o conceito, senão nem sequer tinha mercado – é preciso ver que no de 256 GB custa mais 269€ que o iPhone 17.
A bateria do air vai ser um grande problema, por isso prefere o Pro. Mas o mais engraçado é já começamos a assistir a isso no passado, cada vez há mais pessoas a ficarem-se pelo 17 normal porque as diferenças para o Pro são tão poucas que o normal da para a maioria das pessoas, então agora que o Pro não tem muitas opções de cores ainda mais evidente ficou