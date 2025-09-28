PplWare Mobile

Clientes preferem o iPhone 17 Pro em detrimento do iPhone Air

· Apple 4 Comentários

Autor: Pedro Simões

  1. Max says:
    28 de Setembro de 2025 às 08:48

    “Na opinião da Evercore, a forte procura pelo iPhone 17 e pelos modelos Pro, superando as expetativas, foi ajudada pela mudança de abordagem da Apple. Depois de enfatizar a Apple Intelligence para a linha do iPhone 16, a Apple minimizou esse aspecto e concentrou-se em novos recursos de hardware.”
    Sim, a ênfase o ano passado na Apple Intelligence não foi grande ideia, sobretudo – “Vem ai o Siri integrado com o ChatGPT”. Chatbots é coisa que não falta – ChatGPT, Perplexity, Gemini, Copilot, Claude, DeepSeek e ainda há mais. Nem todos têm preferência pelo ChatGPT.
    Vai a tempo de lançar o seu próprio modelo de IA LLM, e “orquestrá-lo” com modelos de terceiros, como fez a Microsoft apenas este ano.
    Quanto ao iPhone Air, que menos de 10% dos entrevistados planeavam comprar, a Evercore “acredita que isso se deve ao ceticismo sobre a duração da bateria e a única câmera.” Adiante se verá se se justifica, mas está um bocado entalado: Modelo de 256GB – iPhone 17 (989€), iPhone Air (1.249€), iPhone 17 Pro (1.349€)

  2. cK says:
    28 de Setembro de 2025 às 09:14

    O Air foi apenas para servir de “alanvacagem” para o pro. É uma prática muito usada em termos de marketing

    • Max says:
      28 de Setembro de 2025 às 09:51

      Não me parece, são conceitos diferentes. O Air é para quem aprecia o conceito, senão nem sequer tinha mercado – é preciso ver que no de 256 GB custa mais 269€ que o iPhone 17.

  3. Zé Fonseca A. says:
    28 de Setembro de 2025 às 09:47

    A bateria do air vai ser um grande problema, por isso prefere o Pro. Mas o mais engraçado é já começamos a assistir a isso no passado, cada vez há mais pessoas a ficarem-se pelo 17 normal porque as diferenças para o Pro são tão poucas que o normal da para a maioria das pessoas, então agora que o Pro não tem muitas opções de cores ainda mais evidente ficou

