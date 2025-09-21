iPhone 17 Pro Max bateu o Samsung Galaxy S25 Ultra em teste de bateria

Com o iPhone 17 a chegar aos novos utilizadores, é hora de começarem as comparações com o smartphone da Apple. Algo que todos os anos acaba de se repetir, com um primeiro teste. Neste, foi possível ver que o iPhone 17 Pro Max bateu o Samsung Galaxy S25 Ultra na avaliação da bateria.

iPhone 17 Pro Max bateu o Samsung Galaxy S25 Ultra

O iPhone 17 Pro Max parece ter-se consolidado como o rei da bateria dos smartphones, como se viu agora num primeiro teste de comparação da duração da bateria. Neste teste de utilização simulado, o principal smartphone da Samsung, o Galaxy S25 Ultra, durou 11 horas e 58 minutos. Em comparação, o iPhone 17 Pro Max durou umas impressionantes 13 horas antes de morrer.

Este teste utilizou a versão britânica do 17 Pro Max, que inclui uma bandeja física para SIM. O modelo só com eSIM, vendido nos Estados Unidos e em alguns outros mercados, tem uma bateria ainda maior e, provavelmente, durará pelo menos mais meia hora.

Embora o Pro Max se tenha destacado, todos os novos modelos do iPhone 17 e do iPhone Air tiveram um bom desempenho. O Air morreu primeiro, com 7 horas e 18 minutos de duração. Três horas depois, o iPhone 17 básico desligou-se. Um pouco depois, o iPhone 17 Pro ficou sem bateria. Restava o confronto dos telemóveis com ecrã maior.

Bateria do iPhone 17 não foi o única vencedora da Apple

Até o flagship da Apple do ano passado o iPhone 16 Pro Max, superou o flagship da Samsung de 2025 neste teste. O 16 Pro Max registou um tempo de 12 horas e 15 minutos, sugerindo que o salto anual do 16 Pro Max para o 17 Pro Max é equivalente a 1 ou 2 horas de duração extra da bateria em atividades do mundo real.

As especificações oficiais da Apple para o 17 Pro Max indicam 35 horas de reprodução de vídeo em streaming. Embora o telefone possa realmente fazer isso, no dia a dia, os iPhones são sujeitos a tarefas muito mais árduas do que a reprodução otimizada de vídeo da app Apple TV. Assim, explica-se a discrepância entre as 13 horas obtidas e as 35 horas prometidas.

Este teste foi controlado e bem definido. Consistiu na navegação de aplicações de redes sociais como TikTok e X, aplicações de produtividade como Slack, gravação de vídeo, Spotify e muito mais.