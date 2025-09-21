Um carro elétrico é essencialmente uma grande bateria sobre rodas, pelo que os carregadores bidirecionais podem permitir que um veículo alimente uma casa, devolva energia à rede elétrica ou até forneça energia de reserva em caso de apagão ou emergência. Com vários carros a chegarem ao mercado com esta característica de carregamento bidirecional, entenda as diferenças entre V2G, V2H e V2L.

Um carregador bidirecional é um carregador avançado para veículos elétricos capaz de carregar em duas direções. Embora isto possa parecer relativamente simples, é um processo complexo de conversão de energia de corrente alternada (CA) para corrente contínua (CC).

Os carregadores unidirecionais normais para veículos elétricos carregam através de CA. Contrariamente a estes, os carregadores bidirecionais funcionam de forma muito semelhante a um inversor, convertendo CA em CC durante o carregamento e o inverso durante a descarga.

De ressalvar que os carregadores bidirecionais só podem funcionar com veículos compatíveis com carregamento CC bidirecional.

Uma vez que os carregadores bidirecionais são muito mais sofisticados, incorporando eletrónica avançada de conversão de energia para gerir o fluxo de e para o veículo, são, também, mais caros.

Para fornecer energia a uma casa, por exemplo, os carregadores bidirecionais para veículos elétricos incorporam equipamentos para gerir as cargas e isolar a casa da rede durante uma falha de energia.

Para que serve o carregamento bidirecional?

Com o termo V2X a descrever todas estas variações, os carregadores bidirecionais podem ser utilizados para:

Vehicle-to-grid ou V2G

Por via desta, o veículo elétrico pode devolver energia à rede elétrica pública. Ou seja, quando está ligado a um carregador compatível, o carro pode descarregar parte da sua bateria para ajudar a estabilizar a rede.

Por exemplo, pode fornecer energia durante os picos de consumo e recarregar quando a procura é baixa, ajudando a equilibrar a oferta e a procura de eletricidade.

Vehicle-to-home ou V2H

Neste caso, o veículo elétrico fornece energia diretamente para uma casa, para que, quando há uma falha de energia ou a eletricidade da rede está mais cara, o carro possa alimentar energeticamente a habitação.

Depois, quando a energia da rede está disponível ou mais barata, o veículo volta a carregar a bateria.

Vehicle-to-load ou V2L ou VTOL

Com esta, que não requer carregador bidirecional, o veículo fornece energia para equipamentos ou dispositivos isolados, sem ligação à rede ou à casa.

Este carregamento pode ser útil em situações móveis, como acampar ou trabalhar ao ar livre, permitindo ligar ferramentas elétricas, computadores, frigoríficos portáteis e outros aparelhos diretamente ao carro.

