Aeroportos europeus ainda com problemas! Validação com “papel e caneta”

Tal como referimos recentemente, um ataque informático ao software MUSE, da empresa norte-americana Collins Aerospace, tem gerado graves problemas nos cartões de embarque, despacho de bagagens e acesso aos portões. Aeroportos ainda registam problemas este domingo.

Os impactos mais severos foram registados em Bruxelas, Londres-Heathrow e Berlim-Brandemburgo, onde centenas de passageiros enfrentaram longas filas devido à necessidade de recorrer a procedimentos manuais.

O problema ainda não está totalmente resolvido, e neste domingo os passageiros continuam a enfrentar dificuldades.

No aeroporto de Heathrow, em Londres, os passageiros continuam a ser registados manualmente, utilizando papel e caneta, enquanto outros aeroportos também enfrentam problemas semelhantes.

O aeroporto de Bruxelas indicou que “ainda não havia previsão” para a normalização do sistema e pediu às companhias aéreas que cancelassem metade dos voos programados para partida. O check-in manual deverá manter-se em funcionamento durante todo o domingo. Em Dublin também há problemas.

No aeroporto de Berlim-Brandemburgo está a ser solicitado aos viajantes que utilizem o check-in online ou por self-service em vez dos balcões enquanto o problema existir.