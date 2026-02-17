Governo reduz fatura de 20 mil euros por canais Sport TV
O Governo português celebrou um contrato de cerca de 20 mil euros para garantir acesso aos canais da Sport TV em instalações oficiais do Estado, incluindo a residência oficial do primeiro-ministro. Depois da polémica, número de acessos foi reduzido.
SportTV: redução do número de pontos ativos de oito para apenas dois
Depois do tema ganhar destaque mediático, o primeiro-ministro Luís Montenegro determinou a redução do número de pontos ativos de oito para apenas dois. A medida terá impacto direto no custo mensal associado ao contrato. De relembrar que a Secretaria-Geral do Governo (SGG) tinha feito um ajuste direto celebrado com a operadora de telecomunicações NOS a 23 de dezembro do ano passado, em que era garantida a subscrição ‘premium’ do serviço até 19 de agosto de 2028.
De acordo com a CM, em 2025, o serviço da SportTV já implicava uma despesa de 1170,56 euros e, em 2026, os encargos seriam de 7023,36 euros, valor que se ia repetir em 2027. No último ano, a fatura foi de 4682,24 euros.
A justificação apresentada passa pela necessidade de garantir acesso institucional a transmissões relevantes, nomeadamente eventos desportivos internacionais de interesse público.
De relembrar que a Sport TV detém direitos de transmissão de várias competições nacionais e internacionais, incluindo jogos da Primeira Liga e provas europeias. É um serviço premium, acessível apenas mediante subscrição paga.
Enquanto contribuinte português gostava de ser esclarecido, quais são as transmissões de interesse público referidas, que não sejam transmitidas em canal aberto pela RTP, 1 ou 2 e que justificam este serviço este contrato pago pelo Erário público.
Curioso o contrato que vinha de 2017 ser agora notícia, apesar de ter sido revisto em baixa para os próximos anos.
Para 2026 o governo prevê
Receitas: 140.507 milhões €
Despesas: 140.245 milhões €
os tais 20 mil euros na diferença destes 2 valores, corresponde a 0,00763%
Eu não sou fan deste governo… mas poxa, que tempestade num copo de agua que se fez por isto XD
Para uma pessoa que ganhe 1500€/mes, era o equivalente a gastar 11 centimos XD
Faz imensa falta para governar o país. Ê o novo pão e circo Romano! Gastar uma fortuna para ver a bola é uma vergonha.
Se é de interesse público, devia te dar, pelo menos um jogo por jornada em canal aberto.
Mas os políticos do governo não estão lá para trabalhar? Agora ver a bola passou a ser trabalho?
E depois têm a lata de vir chatear o Zé com aumentos de produtividade!
Grande país.
Metam iptv