PplWare Mobile

Governo reduz fatura de 20 mil euros por canais Sport TV

· Notícias 7 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Pinto

Tags:

  1. Tug@Tek says:
    17 de Fevereiro de 2026 às 11:19

    Enquanto contribuinte português gostava de ser esclarecido, quais são as transmissões de interesse público referidas, que não sejam transmitidas em canal aberto pela RTP, 1 ou 2 e que justificam este serviço este contrato pago pelo Erário público.

    Responder
  2. Augusto Costa says:
    17 de Fevereiro de 2026 às 11:20

    Curioso o contrato que vinha de 2017 ser agora notícia, apesar de ter sido revisto em baixa para os próximos anos.

    Responder
  3. Zacarias says:
    17 de Fevereiro de 2026 às 11:24

    Para 2026 o governo prevê
    Receitas: 140.507 milhões €
    Despesas: 140.245 milhões €

    os tais 20 mil euros na diferença destes 2 valores, corresponde a 0,00763%

    Eu não sou fan deste governo… mas poxa, que tempestade num copo de agua que se fez por isto XD

    Para uma pessoa que ganhe 1500€/mes, era o equivalente a gastar 11 centimos XD

    Responder
  4. Jose says:
    17 de Fevereiro de 2026 às 11:34

    Faz imensa falta para governar o país. Ê o novo pão e circo Romano! Gastar uma fortuna para ver a bola é uma vergonha.

    Responder
  5. Xucalheiro says:
    17 de Fevereiro de 2026 às 11:43

    Se é de interesse público, devia te dar, pelo menos um jogo por jornada em canal aberto.

    Responder
  6. Alfie says:
    17 de Fevereiro de 2026 às 11:48

    Mas os políticos do governo não estão lá para trabalhar? Agora ver a bola passou a ser trabalho?
    E depois têm a lata de vir chatear o Zé com aumentos de produtividade!
    Grande país.

    Responder
  7. saposalhxoxo says:
    17 de Fevereiro de 2026 às 11:48

    Metam iptv

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Concorda que um aluno possa ter aulas práticas de condução com um tutor registado, como a mãe ou o pai?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube