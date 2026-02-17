Governo reduz fatura de 20 mil euros por canais Sport TV

O Governo português celebrou um contrato de cerca de 20 mil euros para garantir acesso aos canais da Sport TV em instalações oficiais do Estado, incluindo a residência oficial do primeiro-ministro. Depois da polémica, número de acessos foi reduzido.

SportTV: redução do número de pontos ativos de oito para apenas dois

Depois do tema ganhar destaque mediático, o primeiro-ministro Luís Montenegro determinou a redução do número de pontos ativos de oito para apenas dois. A medida terá impacto direto no custo mensal associado ao contrato. De relembrar que a Secretaria-Geral do Governo (SGG) tinha feito um ajuste direto celebrado com a operadora de telecomunicações NOS a 23 de dezembro do ano passado, em que era garantida a subscrição ‘premium’ do serviço até 19 de agosto de 2028.

De acordo com a CM, em 2025, o serviço da SportTV já implicava uma despesa de 1170,56 euros e, em 2026, os encargos seriam de 7023,36 euros, valor que se ia repetir em 2027. No último ano, a fatura foi de 4682,24 euros.

A justificação apresentada passa pela necessidade de garantir acesso institucional a transmissões relevantes, nomeadamente eventos desportivos internacionais de interesse público.

De relembrar que a Sport TV detém direitos de transmissão de várias competições nacionais e internacionais, incluindo jogos da Primeira Liga e provas europeias. É um serviço premium, acessível apenas mediante subscrição paga.