PUGB Mobile e mais de 100 apps chinesas foram banidas da Índia

Não é só nos Estados Unidos que algumas aplicações chinesas são colocadas em causa e até banidas. Há vários países que estão igualmente preocupados com a crescente tendência do uso de aplicações populares para “espiar”. Assim, o governo da Índia anunciou esta semana a remoção e proibição do uso dentro do território de mais de 100 apps chinesas ou vinculados ao país.

Conforme foi dado a conhecer, o Ministério de Eletrónica e Tecnologia da Informação indiano publicou uma lista onde se encontram jogos como PlayerUnknown’s Battlegrounds, popularmente conhecido como PUBG Mobile.

Aplicações de empresas da China estão a ser alvo de especial atenção

Na base da ação está a empresa chinesa Tencent que, supostamente, usou estas aplicações em “atividades prejudiciais à soberania e integridade da Índia. Assim, no documento, o Ministério afirma ter recebido muitas denúncias de cidadãos preocupados com a privacidade, pois os seus dados estariam a ser vigiados sem autorização e transmitidos para servidores localizados fora do país.

A justificação usada pelas autoridades é suportada pela “salvaguardar dos interesses de milhões de utilizadores indianos”. Tal facto está a deixar todas as aplicações desenvolvidas por empresas chinesas debaixo de vigilância.

O Ministério da Eletrónica e Tecnologias da Informação tem recebido muitas queixas de várias fontes, incluindo vários relatos sobre o uso indevido de algumas aplicações móveis disponíveis nas plataformas Android e iOS para roubar e transmitir sub-repticiamente os dados dos utilizadores de forma não autorizada a servidores que têm localizações fora da Índia.

Mas é a China que instrumentaliza estas empresas de apps?

Se nos Estados Unidos o dedo é sempre apontado aos interesses das autoridades governativas da China, curiosamente neste comunicado o suposto beneficiário do roubo de dados não é descrito. Contudo, de acordo com o The Verge, esta ação de banir as apps veio no seguimento do aumento das tensões diplomáticas entre a China e a Índia. Tais desavenças têm no meio o problema da intensa disputa pela fronteira dos Himalaias.

Apesar deste problema que nada tem a ver, as autoridades da Índia divulgaram a lista com um total de 118 apps chineses banidas do país. Embora o PUBG Mobile seja o nome mais sonante, estão envolvidas apps que contam com milhões de utilizadores no país.

Índia bane apps que também são serviços

Tem sido veiculado que os jogos e apps de redes sociais são o foco do problema. Contudo, nesta lista da Índia há mais que esse tipo de conteúdo. Aliás, entre as aplicações agora banidas está mesmo o motor de pesquisa Baidu e a plataforma de pagamento móvel Alipay. Este último pertence ao mesmo grupo da gigante do comércio online AliExpress. Além disso, podem-se encontrar navegadores, players, editores e apps de câmara, entre outras ferramentas nas mais diversas vertentes de utilização.

O TikTok não poderia ficar de fora, ainda que de forma indireta. Assim, na lista, há ainda dois serviços de VPN que possibilitam o uso do TikTok. Relembramos que este famoso serviço de vídeos já havia sido banido da Índia em junho, assim como o WeChat e outras dezenas de softwares, por problemas parecidos.

Lista de aplicações banidas