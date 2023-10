Web Summit já tem nova CEO. Conheça Katherine Maher, ex-CEO da Wikipédia

O maior evento de tecnologia do mundo, a Web Summit, já elegeu uma nova diretora-executiva. O nome de Katherine Maher, ex-CEO da Wikipédia, surge, depois de uma série de polémicas que culminaram na saída de Paddy Cosgrave.

Depois de cinco anos à frente da Wikimedia Foundation, enquanto CEO, e após passar também pelo Banco Mundial e pela UNICEF, Katherine Maher aceita, agora, o desafio de liderar o maior evento de tecnologia do mundo.

De acordo com um comunicado de imprensa, a executiva "traz para a Web Summit a sua capacidade de unir os mundos da tecnologia, da humanidade e do diálogo necessários para moldar o futuro".

Pela experiência que reúne da gestão de uma das maiores organizações do mundo, a executiva foi a escolhida para liderar a empresa "neste período de transição".

Estou entusiasmada por juntar-me à Web Summit, porque acredito na missão do evento de ligar pessoas e ideias que mudam o mundo. Num presente em que a tecnologia se interliga em todos os aspetos das nossas vidas, e num futuro em que representa a nossa maior esperança e o nosso maior disruptor, o papel da Web Summit como um espaço de conexão e conversa é mais urgente do que nunca. A nossa tarefa imediata passa por virar o foco para o que fazemos melhor: promover o diálogo entre todos os que estão ligados ao avanço tecnológico.

A par do cargo de CEO da Web Summit, Katherine Maher desempenha funções no conselho de administração da plataforma de mensagens Signal, é investigadora não-residente no Conselho do Atlântico, na especialidade de democracia e tecnologia, é jovem-líder global no Fórum Económico Mundial, e investigadora de segurança no Projeto de Segurança Nacional Truman.

Além da CEO, também Damian Kimmelman se junta ao desafio da Web Summit, enquanto diretor não-executivo e, aparentemente, presença assídua no evento.

Participo na Web Summit há 10 anos e continuo a voltar, porque foi onde estabeleci muitas das minhas relações comerciais mais significativas. Não poderia estar mais entusiasmado por integrar uma organização que teve tanto impacto na minha carreira.

Esta reestruturação do quadro executivo acontece, após as polémicas encabeçadas por Paddy Cosgrave culminarem na saída do cofundador e até agora CEO da Web Summit.

Pode ler a carta completa da nova CEO, Katherine Maher, aqui.