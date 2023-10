Radares de Velocidade: saiba os que mais faturam em Portugal

Portugal tem radares de velocidade por toda a parte. Os mais recentes já faturam bastante, mas tem havido também um decréscimo dos acidentes rodoviários. Saiba quais são os radares de velocidade que mais faturam em Portugal.

5 radares de velocidade que mais faturam fazem parte do SINCRO

Os radares que mais faturam em Portugal estão instalados em Faro, Coimbra, Matosinhos, Gaia e Vila Nova da Barquinha. A informação foi revelada pelo Jornal i, com dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).

Os cinco radares de velocidade fazem parte do Sistema Nacional de Controlo de Velocidade (SINCRO) que conta com 61 equipamentos.

Radar da EN125 está instalado no km 102,0 em Faro.

Radar da A1 está no km 188,6 em Coimbra.

Radar da A4 está ao km 0,1 em Matosinhos

Radar da A29, está ao km 40,9 em Vila Nova de Gaia

Radar da A23, está ao km 18,6 em Vila Nova da Barquinha.

O valor pago pelos contribuintes, aquando de uma multa, reverte para o Estado, entidade fiscalizadora e ANSR. Segundo o Decreto-lei 369/99, de 18 de setembro.

As receitas provenientes das coimas por contraordenações ao Código da Estrada (…) revertem em 40% para o Estado, em 30% para a entidade em cujo âmbito de competência fiscalizadora for levantado o auto de contraordenação e em 30% para a ANSR

A proposta do Orçamento do Estado para 2024 estima que as receitas de multas de trânsito possam chegar aos 125 milhões de euros no próximo ano.

Revela a ANSR que o número de veículos em excesso de velocidade reduziu 80%, quando comparado com as medições efetuadas antes da entrada em funcionamento dos novos radares (radares de velocidade média).

Os objetivos da ANSR nas zonas de influência dos novos radares de velocidade, neste período, foram integralmente atingidos, nomeadamente: uma forte diminuição na velocidade de circulação dos veículos, uma forte diminuição dos veículos em excesso de velocidade e uma sinistralidade rodoviária com índice de gravidade de zero, com zero mortos e zero feridos graves.

Os novos locais de controlo de velocidade (LCV) foram selecionados com base em dois critérios fundamentais: a sinistralidade grave e a velocidade, nomeadamente onde o excesso de velocidade revelou-se relevante para essa sinistralidade.