Elon Musk pede desculpa por problema numa função “estúpida e bastante irritante” nos Tesla

A Tesla tenta automatizar uma série de funcionalidades para tirar do carro botões e manetes. Por outro lado, estes automatismos facilitam, ou têm a intenção de facilitar, a experiência de condução. Os Model 3 e o Model Y, por exemplo, são elogiados por muitas das suas funções automatizadas. Apesar disso, há algumas funcionalidades que ainda são alvo de críticas. Por exemplo, os limpa-para-brisas! Musk sabe disso e já reagiu a uma crítica.

Limpa-para-brisas têm uma função "estúpida e bastante irritante"

A Tesla lançou limpa-para-brisa automáticos para seus veículos de hardware Autopilot 2 no início de 2018, mas o recurso nunca foi realmente refinado a ponto de ser à prova de balas. Esta é uma das razões pela qual a marca ainda hoje recebe reclamações ou observações sobre as peculiaridades dos limpa-para-brisas automáticos. Nas redes sociais, como é o caso do Twitter, os utilizadores costumam deixar o seu descontentamento.

Numa dessas queixas, um proprietário de longa data, inclusive é um tester FSD Beta, @TesLatino, que retuitou um vídeo de um proprietário de um Tesla que apelidou a função de limpa-para-brisas automático de "estúpida e bastante irritante".

O proprietário do Tesla não podia realmente ser responsabilizado pelo comentário duro, uma vez que o vídeo mostrava os limpa-para-brisas automáticos do veículo a funcionar durante um dia claro. O utilizador @TesLatino perguntou então a Musk se a Tesla poderia pelo menos permitir que os proprietários cancelassem a função enquanto o Autopilot estivesse ativado.

Tesla aproveita todas as 8 câmaras para deteção avançada de chuva

Musk respondeu ao pedido e, na verdade, o CEO pediu desculpas pelo desempenho inferior do recurso. Explicou que os limpa-para-brisa automáticos são uma das últimas redes neuronais a serem atualizadas e terão apoio de imagem captada pelas câmaras do carro.

Os proprietários dos Teslas sugeriram uma série de melhorias nos limpa-para-brisas automáticos para melhorar a funcionalidade. Além de permitir que os condutores desativem o recurso enquanto o Autopilot ou FSD está ativado, os membros do subreddit r / TeslaModel3 também observaram que seria bom para o fabricante de veículos elétricos torná-lo numa opção para que a roda de controlo esquerda no volante pudesse controlar diretamente os limpa-para-brisas.

Tendo em conta o recente comentário de Elon Musk, os proprietários de Tesla podem esperar algumas melhorias nesta funcionalidade. Aliás, é interessante perceber que a Tesla está a usar a sua rede de conhecimento existente dentro dos carros para ir mais além que os tradicionais sensores de chuva. Com o recurso a imagens das câmaras, esta funcionalidade poderá ser substancialmente melhorada, tornando-a menos irritante e mais precisa.