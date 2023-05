A venda de smartphones não está a enfrentar a sua melhor fase, contudo, para o segmento de topo as contas são mais positivas. As vendas de smartphones de topo cresceram 4,7% no primeiro trimestre do ano. Mas quais foram os modelos mais vendidos?

A Canalys apresentou o ranking do smartphones com preços acima dos 500 € que mais venderam no primeiro trimestre do ano. A empresa de análises de mercado de tecnologia revelou que este segmento contrariou a tendência global do mercado e foi capaz de crescer 4,7% em relação ao período homólogo.

A Apple domina claramente as preferências de vendas neste segmento. No Top 15 tem 7 dispositivos, incluindo o iPhone 12, lançado em 2020 e que ainda se encontra a um preço acima dos 800 €, à venda em Portugal, na loja oficial.

Sem grandes surpresas, a Samsung é outra das gigantes deste top, com 6 dispositivos, incluindo um modelo dobrável. O Samsung Galaxy Z Flip4 surge em 10 lugar nas escolhas dos consumidores a nível global. Há ainda o Xiaomi 13 e o Huawei Mate 50 a surgir nesta lista.

Top dos 15 smartphones de topo mais populares da atualidade

iPhone 14 Pro Max iPhone 14 Pro iPhone 14 iPhone 13 Galaxy S23 Ultra iPhone 14 Plus Galaxy S23 iPhone 12 Galaxy S23+ Galaxy Z Flip4 iPhone SE (3.ª geração) Galaxy S22 Xiaomi 13 Mate 50 Galaxy S21 FE 5G

Comprou algum destes modelos no primeiro trimestre do ano?