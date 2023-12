Lituânia tem solução para as beatas dos cigarros: aproveitá-las para biodiesel

Cientistas lituanos encontraram um método criativo para reaproveitar beatas de cigarros descartadas, usando-as para produzir biodiesel.

À medida que o mundo explora alternativas mais ecológicas aos combustíveis fósseis, cientistas da Lituânia encontraram uma nova solução com potencial para reduzir significativamente as despesas de produção e mitigar a pegada ambiental do biodiesel.

Investigadores da Faculdade de Engenharia Mecânica e Design da Universidade de Tecnologia de Kaunas (KTU), liderados pelo investigador Samy Yousef, descobriram que a triacetina, um composto crucial para a produção de biodiesel, é abundante em filtros de cigarros.

Por via de uma série de experiências com pirólise, um processo de decomposição térmica conduzido a temperaturas variadas, os cientistas extraíram com sucesso componentes valiosos de beatas de cigarros. O óleo resultante, rico em triacetina, é uma solução sustentável para a produção de biodiesel.

Após uma série de testes, os cientistas identificaram que a extração ideal do composto de triacetina (43%) ocorreu a 750 °C. Os componentes resultantes foram estimados em 38% de petróleo, 25,7% de carvão e 36,4% de gás.

Além de ser uma solução para o impacto ambiental das beatas de cigarros, também reaproveita os seus subprodutos para aplicações como fertilizantes, tratamento de águas residuais e armazenamento de energia.

Tendo em conta o colossal consumo global de mais de 6,5 biliões de cigarros, anualmente, a WION informou que o volume de resíduos que deles provém representa um desafio, mas também uma oportunidade.

Apesar de o foco ser, para já, a incorporação deste avanço nos sistemas de economia circular, os investigadores querem ir mais além, trabalhando para uma maior utilização dos resíduos de cigarros.

Aliás, segundo Samy Yousef, a equipa está comprometida em explorar outras possibilidades, visando mitigar o desperdício.