LG Wing: Smartphone com ecrã duplo giratório será lançado a 14 de setembro

Já há algum tempo que se falava que a LG poderia estar a criar um smartphone com um ecrã duplo e giratório, designado também como ecrã em “T”. O denominado LG Wing será mesmo uma realidade e vai contar assim com uma característica diferente face aos equipamentos a que o mercado está habituado.

Agora a gigante sul-coreana confirmou que este smartphone será lançado oficialmente no dia 14 de setembro. O anúncio foi feito através de um vídeo da marca onde são mostrados mais pormenores deste LG Wing.

LG Wing com ecrã duplo e giratório chega a 14 de setembro

Depois de vários rumores e leaks, confirma-se agora que a LG vai mesmo lançar o seu smartphone com um ecrã duplo e giratório. O equipamento designa-se de LG Wing e ao ser girado um dos ecrãs, é formado um “T”.

O smartphone vai assim destacar-se dos restantes produtos deste segmento que encontramos atualmente no mercado. Em suma, são dois ecrãs que podem rodar 90º e assim oferecer possibilidades diferentes aos utilizadores.

Através de um vídeo, designado “Descobrir o Inexplorado”, a marca sul-coreana anuncia a data de lançamento e mostra ainda alguns pormenores LG Wing, como o seu formato.

O smartphone vai ser então lançado no próximo dia 14 de setembro pelas 23h00 KTS, ou seja, cerca das 15h00 da hora de Portugal Continental. O evento será realizado online e poderá assistir através do canal oficial do YouTube ou Facebook da LG Mobile Global.

Veja o vídeo:

A marca adianta que que este é um equipamento inserido no “Projeto Explorer” da empresa, cujo objetivo é trazer “experiências de usabilidade diferentes e ainda inexploradas”.

Para além disso, a LG revela que está a desenvolver parcerias com a Qualcomm, com o motor de pesquisa Naver, e com as plataformas de streaming Rave, Tubi e Ficto.

Recentemente dois vídeos com o equipamento caíram na Internet e, num delas, podemos ver pessoas a usar o LG Wing e recorrer ao design rotativo enquanto exploram o mapa ou fazem chamadas.

Especificações do LG Wing

Segundo o que é descrito pelo GSMarena, o LG Wing deverá trazer um ecrã principal de 8 polegadas e um ecrã horizontal de 4 polegadas.

É possível que tenha incorporado o processador Snapdragon 765G da Qualcomm, que ofereça 8 GB de RAM e traga ainda o GPU Adreno 620. Já o sensor da câmara principal deverá ter 64 MP e o sistema operativo será o Android 10.

O valor estimado para este equipamento é de 1.000 dólares, ou seja, cerca de 846 euros. Mas mais informações oficiais devem surgir nos próximos dias enquanto o lançamento oficial não acontece.