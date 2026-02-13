Comissão Europeia apresenta novo plano para combater ameaças de drones

Num contexto de tensão crescente, a Comissão Europeia apresentou um plano para enfrentar as crescentes ameaças à segurança provocadas por drones em toda a União Europeia (UE).

Nos últimos anos, a UE tem enfrentado desafios crescentes relacionados com drones, como sobrevoos hostis, violações do espaço aéreo, perturbações em aeroportos e riscos para infraestruturas críticas, fronteiras externas e espaços públicos.

Neste cenário de tensão crescente, o novo plano representa, nas palavras da própria Comissão Europeia, "um modelo ambicioso para uma cooperação e solidariedade mais fortes na UE".

Além disso, abre caminho a uma abordagem unida da UE contra as ameaças de drones.

Comissão Europeia quer complementar as medidas de cada país

O novo plano foca-se na segurança interna civil, complementando os esforços de defesa em curso, além de contribuir para o desenvolvimento de um mercado europeu competitivo de drones, desbloqueando o potencial de inovação, crescimento e criação de emprego.

Segundo a Comissão Europeia, numa publicação oficial, o plano irá apoiar os países da UE, complementando as medidas nacionais e concentrando-se em quatro prioridades principais:

Melhorar a preparação através do aumento do desenvolvimento tecnológico e da produção industrial mais rápida; Reforçar a deteção com tecnologias de software de Inteligência Artificial e redes 5G para detetar drones de forma mais eficaz; Coordenar e reforçar as respostas através de sistemas anti-drone da UE e equipas de intervenção de emergência; Fortalecer a prontidão de defesa através da inovação e cooperação industrial.

Em breve, a Comissão Europeia encetará discussões com os países da UE, trabalhando, também, em estreita colaboração com a indústria e com o Parlamento Europeu para avançar com o plano.

Assegurando estar empenhada em reforçar a segurança da UE, a Comissão Europeia garante que está "ativamente envolvida em atividades de investigação e técnicas relacionadas com drones, sistemas anti-drone e plataformas autónomas".