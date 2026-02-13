Comissão Europeia apresenta novo plano para combater ameaças de drones
Num contexto de tensão crescente, a Comissão Europeia apresentou um plano para enfrentar as crescentes ameaças à segurança provocadas por drones em toda a União Europeia (UE).
Nos últimos anos, a UE tem enfrentado desafios crescentes relacionados com drones, como sobrevoos hostis, violações do espaço aéreo, perturbações em aeroportos e riscos para infraestruturas críticas, fronteiras externas e espaços públicos.
Neste cenário de tensão crescente, o novo plano representa, nas palavras da própria Comissão Europeia, "um modelo ambicioso para uma cooperação e solidariedade mais fortes na UE".
Além disso, abre caminho a uma abordagem unida da UE contra as ameaças de drones.
Comissão Europeia quer complementar as medidas de cada país
O novo plano foca-se na segurança interna civil, complementando os esforços de defesa em curso, além de contribuir para o desenvolvimento de um mercado europeu competitivo de drones, desbloqueando o potencial de inovação, crescimento e criação de emprego.
Segundo a Comissão Europeia, numa publicação oficial, o plano irá apoiar os países da UE, complementando as medidas nacionais e concentrando-se em quatro prioridades principais:
- Melhorar a preparação através do aumento do desenvolvimento tecnológico e da produção industrial mais rápida;
- Reforçar a deteção com tecnologias de software de Inteligência Artificial e redes 5G para detetar drones de forma mais eficaz;
- Coordenar e reforçar as respostas através de sistemas anti-drone da UE e equipas de intervenção de emergência;
- Fortalecer a prontidão de defesa através da inovação e cooperação industrial.
Em breve, a Comissão Europeia encetará discussões com os países da UE, trabalhando, também, em estreita colaboração com a indústria e com o Parlamento Europeu para avançar com o plano.
Assegurando estar empenhada em reforçar a segurança da UE, a Comissão Europeia garante que está "ativamente envolvida em atividades de investigação e técnicas relacionadas com drones, sistemas anti-drone e plataformas autónomas".