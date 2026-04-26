Se faltam ideias, reunimos as melhores sugestões de prendas para o Dia da Mãe

Estamos a uma semana do Dia da Mãe e, para ajudar aqueles que ainda tenham dúvidas sobre a prenda, reunimos algumas sugestões simples, mas úteis.

Escolher um presente para o Dia da Mãe nem sempre é tarefa fácil. Entre rotinas ocupadas e a vontade de surpreender, muitas vezes acabamos por adiar a decisão.

No entanto, mais do que o valor material, o que realmente importa é a intenção e o cuidado na escolha. Uma prenda pensada com atenção pode transformar um gesto simples num momento memorável.

Entre as opções mais populares continuam a destacar-se os clássicos, como flores, perfumes ou experiências. Contudo, para mães ligadas ao digital, dispositivos inteligentes, acessórios para o smartphone ou wearables podem ser escolhas interessantes.

Dia da Mãe: sugestões de prendas a vários preços

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No final, não existe uma fórmula perfeita. A melhor prenda será sempre aquela que reflete a personalidade de quem a recebe e a relação que partilham.