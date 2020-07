A maior impressora 3D da Europa ajuda a criar uma casa de dois andares

A construção tem passado por várias fases de evolução e há quem anteveja que o próximo grande salto possa ser dado com a impressora 3D. Apesar de a impressão tridimensional servir mais comummente para imprimir modelos ou protótipos de menor tamanho, isso não significa que não possa ser também utilizada para imprimir objetos maiores. Muito, muito maiores.

Na Bélgica, a maior impressora 3D da Europa foi recentemente utilizada para imprimir uma casa completa.

Europa – Casa completa feita com impressão 3D

Ao contrário de outras casas impressas em 3D, que já falámos no passado, esta tem dois andares – tornando-a num dos maiores e mais ambiciosos projetos de casas impressas em 3D que já vimos.

[Utilizámos uma] impressora pórtico entregue pela COBOD [sediada na Dinamarca]. Era o seu protótipo de BOD2 [impressora]. Uma impressora de pórtico funciona basicamente como as pequenas impressoras de plástico mais comuns e utiliza o mesmo tipo de software, [mas numa escala muito maior]. O betão, o silo, bem como a instalação de mistura e bombagem, foram entregues pelo nosso parceiro Weber.

Disse Emiel Ascione, gestor de projeto na Kamp C.

A enorme impressora do pórtico, que mede 10 metros x 10 metros, foi utilizada para imprimir a concha da casa. Posteriormente, as características adicionais, tais como o telhado e as janelas, foram então acrescentadas à moda antiga. A casa completa apresenta inúmeras características inovadoras sustentáveis, incluindo painéis solares e aquecimento por baixo do pavimento.

Apesar de os responsáveis lhe chamarem uma casa, o termo poderá não ser totalmente exato. O edifício, que tem quase 300 m2, na realidade “não se destina a fins residenciais”. Contudo, “chamaram-lhe “casa”, porque tem as dimensões típicas de uma habitação residencial”. De facto, está a ser utilizado mais como um demonstrador para conferências, exposições e outros eventos.

Imprimir este edifício é sobretudo uma afirmação. Mostra à indústria da construção a acessibilidade e o potencial desta técnica. Os benefícios do fabrico de aditivos já estão a dar frutos numa vasta gama de outras indústrias.

Referiu Ascione.

Este tipo de construção poderá ser um exemplo de como construir em muitos locais do globo. Os responsáveis do projeto incentivam mesmo a indústria de construção a olhar com outros olhos estas tecnologias.

Impressora 3D para fazer casas tem de arrancar como método

Conforme ainda vemos, este tipo de técnica continua a ser uma prova de conceito, por agora, mas os responsáveis do projeto acreditam que poderia muito bem abrir caminho para futuras casas residenciais. Numa altura em que a habitação acessível é extremamente limitada, esta poderia ser uma forma de os promotores, no futuro, criarem de forma rápida e economicamente viável casas básicas de alta qualidade com uma surpreendente variação ao longo do caminho.

Um enorme benefício desta técnica é que [ela está livre de] complexidade. Poder-se-ia imprimir uma série de casas e tornar cada uma delas única sem impacto considerável no custo.

Concluiu Emiel Ascione.

Assim, com melhores materiais e técnicas de construção inovadoras, as casas poderiam ser muito mais baratas e sustentáveis. A impressora 3D poderá ser muito importante num futuro próximo até na construção civil.

