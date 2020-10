9 Monkeys of Shaolin, o regresso do Kung Fu dos anos 90

Desenvolvido pelos estúdios russos Sobaka Studios, 9 Monkeys of Shaolin é um jogo de ação (um beta’em up) que recupera a temática do Kung-Fu, tão em voga durante os anos 90 do século passado.

Assim de repente, digam lá se não vos vem de imediato à memória, os Jovens Heróis de Shaolin?

Tal como aqui tivemos oportunidade de ver, 9 Monkeys of Shaolin apresenta o estilo da velha escola de jogos de ação, com uma jogabilidade bastante fluída e dinâmica enquanto o jogador avança numa com perspetiva lateral e onde vai enfrentar hordas de lutadores inimigos.

O jogador veste a pele de um pescador chinês (Wei Cheng), na China Medieval, que procura vingança pela morte dos seus familiares e amigos às mãos de uma horda de piratas (Piratas Wokou) que atacaram a sua aldeia piscatória.

Após a morte dos seus pais Cheng passou os anos a aperfeiçoar o seu combate para melhor defender a sua aldeia. No entanto, alguns anos mais tarde, os Wokou voltaram a atacar e destruíram a aldeia de Cheng. Está na altura da vingança…

9 Monkeys of Shaolin encontra-se prestes a ver a luz do dia, faltando duas semanas para o seu lançamento, e de forma a preparar esse momento, os Sobaka Studios revelaram um trailer que explica um pouco da dinâmica do jogo.

9 Monkeys of Shaolin é um jogo de ação que também representa, de certa forma, uma celebração aos jogos e filmes dos anos 80 e 90, onde o Kung Fu aparecia com abundância.

Segundo os Sobaka Studios, a principal ideia de progressão do jogo tenta acompanhar a evolução do próprio jogador também, ou seja, Cheng vai aprender a lutar de forma gradual, à medida que o jogador também vai aprendendo a jogar.

Durante o Prólogo, Cheng apenas sabe 3 ataques básicos, mas depois de entrar no Templo de Shaolin, rapidamente vai-se aperceber de que há muito mais para aprender. Por exemplo, vai descobrir a Energia Chi e a melhor forma de a usar para lançar ataques poderosos. Cada um desses ataques pode ser melhorado com Mastery Points (Pontos de Mestria), ganhos ao completar missões.

Vai ainda aprender a usar selos mágicos para criar armadilhas e artimanhas onde os seus inimigos caem. Poderá usar ainda variados equipamentos que vai encontrar pelos mapas, cada qual com as suas utilidades e fins.

À medida que avança no jogo, Cheng vai aprender novos ataques e técnicas que lhe permitem enfrentar e derrotar diferentes bosses que o jogo lhe coloca pela frente em cada nível.

Um pormenor interessante divulgado é o facto do jogo apresentar algumas dinâmicas interessantes em cada nivel. Por exemplo, num dos níveis, existem secções de erva alta, onde os inimigos se escondem e só nos apercebemos da sua presença quando eles nos atacam.

Cooperativo local ou online

9 Monkeys of Shaolin terá suporte para multijogador cooperativo, podendo ser local ou online. O segundo jogador controlará Daoshan, um outro lutador aliado de Cheng.

A entrada do segundo jogador, será simples e transparente, e será feito em tempo real sem haver necessidade de criar um jogo novo. O jogador pode entrar ou sair na sessão quando quiser.

9 Monkeys of Shaolin será lançado para PC, Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch a 16 de outubro.