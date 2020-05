Realidade Virtual ajuda os médicos britânicos no combate à COVID-19

Todas as ajudas são bem-vindas nesta altura que nos aflige a todos. E a tecnologia tem tido um papel fundamental na luta contra a COVID-19. Agora chegam boas notícias que dão conta que a Realidade Virtual está a ser uma excelente ajuda para os médicos britânicos que se encontram na linha da frente deste combate.

Esta é mais uma prova de que realmente todos os setores são importantes e que estes sistemas inovadores podem realmente fazer a diferença, mesmo se estivermos perante uma pandemia.

Médicos britânicos recorrem à Realidade Virtual para combater a COVID-19

Os médicos britânicos do Imperial College Healthcare NHS Trust, entidade que engloba o Charing Cross Hospital, o Hammersmith Hospital e o St. Mary’s Hospital, estão a recorrer à Realidade Virtual como ajuda na luta contra a COVID-19.

Através dos óculos VR, os profissionais de saúde que se encontram na linha da frente deste combate, conseguem comunicar com outros colegas. Desta forma, são drasticamente reduzidas as situações em que os médicos têm que estar em contacto uns com os outros e ainda com pacientes COVID-19.

Os óculos usados são os HoloLens da Microsoft e esta tecnologia tem sido muito bem recebida no meio clínico. O sistema de Realidade Virtual permite que os médicos comuniquem com outros colegas e solicitem várias informações, como por exemplo resultados de raio-X. Assim, quem está em contacto com pacientes infetados, já não necessita expor outros ao risco de contaminação.

E quando estamos a falar de alguns dos hospitais mais movimentados de Londres esta é, sem dúvida, uma ajuda preciosa para toda a comunidade hospitalar.

Uso de HoloLens ajudar a poupar 700 EPI semanalmente por ala hospitalar

De acordo com a equipa médica, a utilização dos HoloLens reduziu significativamente em cerca de 83% o tempo que os profissionais tinham que passar em áreas de alto risco.

Para além disso, diminuiu também a quantidade de equipamentos de proteção individual (EPI) usados, uma vez que, assim, apenas os médicos com óculos VR é que precisam de estar equipados com essas proteções. Em suma, as estimativas sugerem que esta medida ajudou a economizar cerca de 700 EPI por cada ala, semanalmente.

Os investigadores clínicos Dr. James Kinross e Dr. Guy Martin, do Departamento de Cirurgia e Cancro do Imperial College London, têm trabalhado em parceria com a Microsoft. Este trabalho pretende, entre outros, melhorar a qualidade do atendimento prestado aos pacientes e proteger as equipas durante a pandemia.

Em março, tínhamos um hospital cheio de pacientes com COVID-19. Médicos, enfermeiros e profissionais de saúde aliados que prestam cuidados na enfermaria foram submetidos a um alto risco de exposição ao vírus e muitos ficaram doentes. A proteção da equipa foi um fator motivador importante para este trabalho, mas também a proteção dos pacientes. Se a nossa equipa estiver doente, eles podem transmitir a doença e não podem prestar assistência médica especializada para os que mais precisam.

refere o Dr. James Kinross

Realidade Virtual oferece várias possibilidades aos profissionais de saúde

Os óculos HoloLens permitem ainda que os profissionais de saúde coloquem modelos digitais 3D na sala ao lado e interajam através de gestos, olhar e voz. Desta forma, os médicos que usam o equipamento nas alas destinadas à COVID-19, podem realizar videochamadas com colegas e especialistas de várias pontos do mundo.

O Dr. James Kinross adianta que este mecanismo:

Resolveu um grande problema para nós durante uma crise, permitindo-nos continuar a tratar pacientes muito doentes e limitando a nossa exposição a um vírus mortal.

No entanto, para além desta finalidade, os profissionais estão ainda a estudar novas áreas em que seja possível usar a Realidade Virtual.