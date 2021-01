TDT: É o fim do canal Memória? Vem aí o canal Conhecimento

A Televisão Digital Terrestre (TDT) vai sofrer alterações nos próximos tempos! Como já revelamos várias vezes, a TDT vai receber dois novos canais e provavelmente vai acabar com o canal Memória. Um canal de Conhecimento irá entrar depois de uma renegociação de contrato com RTP, assim como RTP África.

O Governo já publicou em Diário da República a resolução do Conselho de Ministros que alarga a oferta de serviços de programas na televisão digital terrestre.

TDT vai ter canal RTP África e um novo serviço de programas de conhecimento

Depois das últimas mudanças na TDT por causa do 5G, vão agora acontecer mudanças ao nível dos canais. De relembrar que a 18 de dezembro, o processo de migração dos emissores que compõem a TDT que emitem na faixa dos 700 MHz chegou ao fim e ficou assim livre o espectro para o 5G.

De acordo com o Diário da República, “a oferta de serviços de programas televisivos na plataforma de televisão digital terrestre continua a ter uma expressão residual, situação que urge inverter para que aquela cumpra e maximize o papel de relevante interesse público que lhe cabe.”

Assim, o Governo decidiu alargar a oferta da televisão digital terrestre a dois serviços da concessionária do serviço público de televisão, a saber: a RTP África e um novo serviço de programas dedicado ao conhecimento.

A disponibilização do serviço de programas RTP África através da televisão digital terrestre permite reforçar a ligação entre Portugal e os países africanos de língua oficial portuguesa e incrementar a diversificação e o enriquecimento do panorama cultural do nosso país.

O alargamento a um serviço de programas dedicado ao conhecimento só ocorrerá concluída a renegociação do contrato de concessão do serviço público de rádio e televisão, nos termos em que vier a constar daquele, e desde que reunidas as necessárias condições financeiras para o efeito. Este serviço de programas é destinado à divulgação científica e ao acesso ao conhecimento, revela o Diário da República.