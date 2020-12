Portugal: Tudo pronto para o 5G! Faixa dos 700 MHz está livre

Hoje é uma data importante para o 5G em Portugal! O processo de migração dos emissores que compõem a rede de televisão digital terrestre (TDT), que emitem na faixa dos 700 MHz chegou hoje ao fim.

No total, foram alterados de frequência 243 emissores por todo o país.

Tecnologia 5G: 10 a 20 vezes mais rápida do que o 4G

A partir de hoje, a faixa dos 700 MHz está totalmente liberta em todo o País, permitindo-se a sua utilização para implementação do 5G. Falta agora concluir o processo que visa a atribuição às operadoras dos respetivos direitos de utilização de frequências que deverá acontecer no 1.º trimestre de 2021.

Com a adoção do 5G, todos os cidadãos e empresas poderão beneficiar de Internet de alta velocidade, mesmo os que estão em zonas de baixa densidade populacional, incluindo nas regiões autónomas, uma vez que as regras do leilão para atribuição das frequências determina uma cobertura de 95% do território nacional em 2025, e de 90% da população das freguesias de baixa densidade e das freguesias das regiões autónomas.

O processo de migração da TDT, que começou a 7 de fevereiro, teve que ser interrompido entre março e agosto, devido à pandemia de COVID-19, mas, à parte essa paragem, decorreu sempre com enorme normalidade. Este processo, além de permitir a evolução para a 5.º geração móvel, levou igualmente a uma melhoria das condições de receção do sinal de TDT por via terrestre, estimando-se um aumento da cobertura de rede de TDT, de cerca de 2% da população (de 92,5% para 94,5%), revela a ANACOM.

A ANACOM recorda que continuam a existir até ao final de 2023 apoios à compra de equipamento de receção do sinal por satélite – saber mais aqui.

A tecnologia de quinta geração traz assim consigo toda uma nova realidade: será capaz de suportar mil vezes mais tráfego do que as redes atuais e a uma velocidade 10 a 20 vezes mais rápida do que o 4G.

