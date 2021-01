As empresas estão a ser obrigadas a aumentar a transparência sobre o que recolhem de dados dos utilizadores. Contudo, organizações como o Facebook, que tem vários serviços líderes de mercado, querem muitas vezes fazer as suas próprias regras. Nesse sentido, o Whatsapp introduziu mudanças importantes nos seus termos de uso e política de privacidade.

Segundo o que foi dado a conhecer, o WhatsApp excluirá a sua conta se não aceitar a partilha de dados com o Facebook.

Facebook quer tudo o que puder recolher da vida dos seus utilizadores

Nos termos de utilização do serviço WhatsApp é referido que “O respeito pela sua privacidade está codificado no nosso ADN. Desde que começamos o WhatsApp, aspiramos construir os nossos serviços com um conjunto de princípios de privacidade sólidos em mente.”. Portanto, isto é o que está plasmado como o termo de honra deste serviço.

Mudam-se os tempos e parece querer mudar-se o ADN. Assim, o serviço de mensagens do Facebook está a alertar utilizadores de vários países sobre uma atualização nos seus termos de serviço e política de privacidade que deve entrar em vigor no próximo mês.

As “atualizações principais” dizem respeito à forma como o serviço processa os dados do utilizador, “como as empresas podem usar os serviços alojados no Facebook para armazenar e gerir os seus chats do WhatsApp” e “como fazemos parceria com o Facebook para oferecer integrações entre os produtos da Empresa do Facebook “.

É fácil: ou aceita as regras do Facebook, ou fica sem o WhatsApp

Em breve, o WhatsApp começará a partilhar os seus dados com o Facebook. Se não aceitar, então não poderá usar mais o WhatsApp. Aqui a condição é, ou aceita partilhar os dados, ou a sua conta do WhatsApp é encerrada.

Portanto, esta condição de uso da aplicação com estas regras é uma completa reviravolta que começou quando o Facebook adquiriu o serviço em 2014. Conforme podem estar lembrados, na altura, o WhatsApp garantiu aos utilizadores que os seus dados permaneceriam privados e não seriam partilhados com o Facebook.

O respeito pela sua privacidade está codificado no nosso DNA, e nós desenvolvemos o WhatsApp ao redor deste objetivo de saber o quanto menos possível sobre você: Você não precisa nos fornecer o seu nome e nós não pedimos pelo seu endereço de email. Nós não sabemos a sua data de aniversário. Nós não sabemos o seu endereço. Nós não sabemos a sua localização. Nós não sabemos o que você curte, o que você pesquisa na internet ou nem mesmo coletamos suas coordenadas de GPS. Nenhuma destas informações tem sido coletada pelo WhatsApp, e nós não temos nenhum plano para mudar isto.

A declaração pode ser lida integralmente do blog da empresa.

Dados partilhados com o Facebook

Segundo o que pode ser lido nas novas políticas disponibilizadas aqui, esta são as razões pelas quais o WhatsApp irá partilhar dados com o Facebook:

ajudar a melhorar a infraestrutura e os sistemas de fornecimento;

compreender como os nossos ou os seus Serviços são utilizados;

promover a segurança, a proteção e a integridade no seio dos Produtos das Empresas do Facebook, por exemplo, protegendo os sistemas e combatendo o spam, ameaças, abusos ou atividades ilícitas;

melhorar os seus serviços e as suas experiências de utilização, tal como apresentar-lhe sugestões (por exemplo, de amigos ou ligações de grupo, ou de conteúdos interessantes), personalizar funcionalidades e conteúdos, ajudando-o a realizar compras e transações e mostrando ofertas relevantes e publicidade no seio dos Produtos da Empresas do Facebook;

Disponibilizar integrações que lhe permitam ligar as suas experiências do WhatsApp com outros Produtos das Empresas do Facebook. Por exemplo, permitindo-lhe ligar-se à sua conta do Facebook Pay para pagar artigos no WhatsApp ou permitindo-lhe conversar com os seus amigos noutros Produtos das Empresas Facebook como, por exemplo, o Portal, ligando-se à sua conta de WhatsApp.

Em resumo, ou aceitam as regras, ou então, para aqueles que recusarem, não poderão usar mais o WhatsApp.