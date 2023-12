TOP artigos mais vistos em 2023 no Pplware

Se 2023 se imaginava um ano de recuperação, depois de uma pandemia e da guerra na Europa, afinal revelou-se um ano de ainda maior aperto financeiro, do início de uma nova guerra no médio-oriente e de uma evolução tecnológica mais tímida.

O ramo automóvel foi um dos que mais se destacou, com um crescimento generalizado, e também diversos avanços na ciência.

Janeiro

Nos últimos tempos muito se tem ouvido falar em burlas que têm levado ao roubo de milhares de euros. Muitas das situações acontecem pela falta de literacia digital, sendo que as vítimas acabam por ser facilmente enganadas pelos burlões... via telefone.

Recentemente uma mulher atendeu o telefone e ficou sem 12 mil euros. Saiba o que aconteceu...

Fevereiro

Mais um novo esquema e novamente com recurso à plataforma de pagamentos MB WAY. Se recebeu um e-mail, supostamente da SIBS, tenha atenção, pois trata-se de uma burla. Se recebeu um e-mail deste tipo ignore e apague.

Março

A carta de condução é o documento que atesta, em Portugal, a aptidão de um cidadão para conduzir veículos a motor na via pública. Mas sabia que as cartas de condução passarão a ser reconhecidas em toda a UE? Saiba o que implica tal mudança.

Abril

Todos nós certamente sabemos os que são os tradiconais radares de velocidade instantânea. No entanto, agora, nas estradas portuguesas, há um novo tipo de radares. Saiba o que significa o sinal de trânsito H42.

Maio

Os investigadores desenvolveram uma tecnologia alimentada a energia solar capaz de transformar o dióxido de carbono e a água em combustíveis líquidos diretamente utilizáveis nos motores dos automóveis. Esta descoberta poderá significar energia infinita, limpa e muito barata. Será viável?

Junho

Por serem subidas ligeiras, ao longo dos anos, não é fácil perceber que o nível da água do mar está a escalar. Para que não restem dúvidas, a NASA mostrou, numa animação impressionante, o que tem vindo a registar-se, nos últimos 30 anos.

Julho

Embora estejam a tomar conta do interesse dos condutores, há fabricantes que não estão a seguir o caminho dos carros elétricos. Essas marcas poderão ter um futuro muito complicado. Um exemplo é a Mitsubishi, que já fechou portas na China.

Agosto

Estando os consumidores conscientes ou não, muito daquilo que usamos é oriundo da China ou possui algum componente que foi fabricado por lá. Apesar da posição que assume, atualmente, no mercado, a China poderá ver-se substituída por este país, onde até as gigantes tecnológicas já estão a dar cartas.

Setembro

O ser humano é muito curioso e, conforme teorizou Charles Darwin, vamos conhecendo adaptações impressionantes. Hoje, falamos-lhe dos Bajau, um povo asiático que faz do mar casa e da água oxigénio (mais ou menos...). Conheça-o!

Outubro

As reservas de água são permanentemente motivo de atenção. Em Portugal, apesar deste ano não se falar em seca, a verdade é que a quantidade de água desceu em todas as bacias hidrográficas em setembro, segundo os dados do SNIRH. No mundo há situações de calamidade com a falta de água potável. De facto, a água do mar poderá ser uma opção, mas o custo de dessalinização é só por si um fator proibitivo. Cientistas do MIT poderão ter a solução.

Novembro

A regra dos 30 centímetros é um dos métodos utilizados para posicionar o router e melhorar o alcance da sua rede Wi-Fi doméstica. Esta é uma das coisas que deve ter em conta se quiser melhorar o seu sinal.

Dezembro

Sabia que ao tentar levantar dinheiro numa máquina Multibanco pode estar a ser alvo de um esquema? Sim, mas calma! Os burlões têm os mais diversos esquemas para conseguir obter "dinheiro fácil". Um dos esquemas que continua a ser muito popular em Portugal é a clonagem de cartões usando para isso skimmers.

O pódio de 2023...

No 3º lugar do pódio do ano 2023 fica o artigo "Cientistas produzem combustível limpo, barato e infinito. Poderá ser um entrave aos elétricos?", um artigo que aborda uma réstia de esperança na substituição dos combustíveis fósseis, sem que os elétricos sejam a única alternativa. O 2º lugar vai para o artigo "Elétricos já estão a fazer vítimas. Mitsubishi é a primeira fabricante japonesa a cair", publicado em julho, também sobre a área automóvel, relacionado com o impacto dos elétricos.

No 1º lugar, temos um artigo de alerta para o público em geral, que também foi o artigo mais visto este dezembro: "Multibanco: Atenção sempre à máquina onde levanta dinheiro…". Se por um lado é um problema a que, infelizmente, qualquer utilizador de um terminal multibanco está sujeito, por outro lado ficamos satisfeitos ao percebermos que fomos capazes de fazer chegar este alerta a mais de 600 mil visitantes, ajudando assim a minimizar o impacto deste tipo de esquemas.

Em nome da equipa do Pplware, votos de um ano 2024 carregado de saúde e de sucessos.