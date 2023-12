PSP: Mais de 250 detenções nas últimas 72 horas

Nos últimos dias do ano, as autoridades realizam várias operações que visam a segurança das pessoas. No âmbito Operação Festas em Segurança 2023/2024, a PSP revelou que foram detidas mais de 250 pessoas. Saiba as razões.

PSP: 30 apanhados por uso do telemóvel durante a condução

Segundo dados da Polícia de Segurança Pública (PSP), a maioria foram crimes rodoviários, mais concretamente 118, nomeadamente 69 por condução sob o efeito do álcool e 49 por falta de habilitação legal para conduzir.

Foram também detidos 36 suspeitos por tráfico de estupefacientes, tendo sido apreendidas mais de 3.536 doses individuais, refere, acrescentando que foram também realizadas 26 detenções por “crimes contra a propriedade”, nomeadamente burlas, furtos e roubos, segundo revela o relatório.

A PSP revela ainda que foram apreendidas “seis armas de fogo e 11 armas brancas, quer como medida cautelar, quer no seguimento das cinco detenções efetuadas por posse de armas proibidas”.

Foram fiscalizados 6.674 condutores e controladas por radar 24.049 viaturas. No total foram registadas 1.834 contraordenações, das quais a PSP realça 304 por excesso de velocidade, 65 por condução sob o efeito do álcool, 173 por falta de inspeção periódica obrigatória, 49 por falta de seguro de responsabilidade civil e 30 por uso do telemóvel durante a condução.

A PSP continua a apelar a todos os condutores que conduzam em segurança, adaptando a sua condução às condições atmosféricas e ao estado do piso.