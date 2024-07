Google está alegadamente a planear a maior aquisição de sempre de uma startup

A Google está a ponderar gastar 23 mil milhões de dólares para comprar a Wiz, uma empresa de cibersegurança na cloud com parceiros que incluem a Amazon e a Oracle. Com quase o dobro do que gastou pela Motorola Mobility em 2012, seria o valor mais elevado que a Google alguma vez pagou por outra empresa.

A maior compra de sempre da Google!

A Wiz, sediada em Nova Iorque, oferece "ferramentas e scanners de segurança" para o espaço empresarial, segundo a empresa. A Wiz escreve que protege a infraestrutura na cloud corporativa "criando uma camada normalizadora entre ambientes de cloud", permitindo que as empresas "identifiquem e removam rapidamente os riscos críticos".

A compra de uma empresa deste tipo parece particularmente direcionada para uma Microsoft com um aspeto cada vez mais vulnerável, que recentemente sofreu várias violações de segurança de alto nível.

O chefe da Google Cloud, Thomas Kurian, tem sido a força motriz por detrás da tentativa de aquisição, segundo o The New York Times. Se for bem sucedida, poderá ajudar a solidificar a reputação da Google como uma plataforma de cloud segura.

Esta parecia ser a ideia por trás da sua compra de 500 milhões de dólares de outra startup de segurança na cloud em 2022 e a aquisição de 5,4 mil milhões de dólares da Mandiant, a empresa que descobriu o hack SolarWinds no final daquele ano.

Negócio ainda pode fracassar...

O negócio "parece provável", de acordo com o Times, mas pode fracassar e corre o risco de desencadear análises dos reguladores dos EUA.

A administração Biden presidiu a importantes ações antitrust, incluindo a ação judicial do Departamento de Justiça sobre o acordo de pesquisa da Google com a Apple e o esforço falhado da Comissão Federal do Comércio para impedir a Microsoft de comprar a Activision.

Esta notícia foi avançada pelo The Wall Street Journal.

