Sony surpreendida com a sua própria pesquisa: 50% dos utilizadores desligam a PS após jogar

Apesar de as consolas modernas, como a PlayStation 5, oferecerem um modo de "repouso" que permite suspender a sessão e retomar o jogo exatamente no ponto em que foi deixado, muitos utilizadores continuam a optar por desligar completamente o dispositivo. Uma pesquisa recente da Sony revelou resultados inesperados sobre os hábitos dos seus jogadores.

Apenas metade dos jogadores usam o modo repouso

Numa entrevista concedida ao GameFile, Gory Gasaway, vice-presidente de "Produto, Jogo e Experiências do Jogador" da Sony Interactive Entertainment, revelou que apenas 50% dos jogadores nos Estados Unidos utilizam o modo repouso da PlayStation 5.

A outra metade prefere desligar a consola completamente. Gasaway admitiu que os resultados foram uma surpresa para a empresa:

No final, verificou-se que, na verdade, havia uma divisão de 50/50 entre as duas opções entre todos os nossos jogadores. Isso significava que, para cerca de 50% dos nossos utilizadores, quando se ligavam, se estivessem nos EUA, iam parar à nossa página "Explorar" e, se estivessem fora dos EUA, iam parar à página do último jogo que tinham jogado.

Fatores regionais podem influenciar o inquérito da Sony

É importante considerar que as interrupções de energia elétrica em algumas regiões do mundo podem influenciar o comportamento dos utilizadores. Nessas zonas, desligar completamente a consola é uma forma de proteger o hardware de danos potenciais, o que pode ter afetado os resultados da pesquisa.

Apesar disso, o modo repouso continua a oferecer vantagens claras: além de poupar tempo ao permitir retomar o jogo instantaneamente, consome pouca energia elétrica.

A Sony tem vindo a implementar medidas para reduzir o impacto ambiental dos seus produtos, incluindo a diminuição da pegada de carbono associada ao hardware e a eliminação de materiais prejudiciais no fabrico das consolas.

No caso da PlayStation 5, foram introduzidas várias funcionalidades que promovem a eficiência energética, como o turn off automático após um determinado período de inatividade e a personalização do modo repouso para limitar as atividades realizadas enquanto a consola está em hibernação.

