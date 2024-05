3 definições que a própria Microsoft recomenda para melhorar o desempenho do Windows

Como sabe, nem todos os computadores têm excelentes especificações técnicas para garantir que o sistema operativo funciona sempre de forma eficiente. No entanto, há sempre pequenos truques que podemos utilizar para melhorar o desempenho do sistema. A própria Microsoft recomenda estes 3.

Para melhorar o desempenho do Windows 10 e 11, a Microsoft oferece uma série de soluções que estão disponíveis para todos. Assim, se tiver um computador com especificações fracas, pode sempre usar alguns truques para otimizar o seu computador para executar jogos ou para edição multimédia.

Desativar a Integridade da memória

O Windows 11 tem uma funcionalidade que melhora a segurança do seu computador. Esta funcionalidade está ativa por predefinição e chama-se "Isolamento do núcleo". Trata-se de um conjunto de ferramentas concebidas para proteger o sistema através de técnicas baseadas na virtualização.

Uma das suas ferramentas é a "Integridade da Memória", que previne o sistema de certos ciberataques baseados na inserção de código malicioso em processos altamente seguros.

A Microsoft reconhece que esta opção pode diminuir o desempenho do seu computador, especialmente quando joga jogos, por isso desative-a se se o foco for mesmo melhorar o desempenho do seu PC. Para o fazer, escreva "Isolamento do núcleo" na barra de pesquisa do Windows e desative a opção "Integridade da memória".

Desativar a Plataforma de Máquina Virtual (PMV)

A Plataforma de Máquina Virtual do Windows (PMV) permite-lhe aceder a máquinas virtuais para executar diferentes sistemas operativos no seu computador ou executar comandos específicos para os mesmos. Se a desativar, não poderá aceder ao subsistema Linux, embora continue a poder utilizar máquinas virtuais de outras formas.

De acordo com a Microsoft, a PMV é também uma definição que pode abrandar o desempenho do computador, pelo que pode desativá-la escrevendo o seguinte na barra de pesquisa do Windows: "Ativar ou desativar funcionalidades do Windows". Ao premir Enter, deve retirar a opção "Plataforma de Máquina Virtual" da lista.

Ajustar o tamanho do ficheiro de paginação no Windows

O ficheiro de paginação é uma área do nosso sistema de armazenamento interno que é utilizada como memória para que os processos do computador funcionem corretamente. No Windows, podemos ajustar o tamanho deste ficheiro para otimizar o desempenho do computador, dependendo da quantidade total de RAM e do espaço no nosso disco de armazenamento.

Deve certificar-se de que a gestão automática dos ficheiros de paginação está ativada, o que a Microsoft recomenda para melhorar o desempenho. Para tal, escreva "Ver definições de sistema avançadas" na barra de pesquisa do Windows. Uma vez aqui, no área "Desempenho", clique em "Definições...".

Agora, aceda ao separador "Avançadas" e selecione "Alterar...". Aqui deve certificar-se de que a verificação "Gerir automaticamente tamanho do ficheiro de paginação para todas as unidades" está selecionada. Se não estiver, selecione-a e reinicie o PC.

Modificar o tamanho do ficheiro de paginação pode ser útil se o seu PC não tiver especificações técnicas muito avançadas, uma vez que utiliza o sistema de armazenamento interno como memória.

Caso a atribuição automática não funcione, pode tentar modificar o tamanho do ficheiro de paginação com uma configuração mais agressiva, adicionando mais espaço, tendo sempre em conta as suas especificações.

