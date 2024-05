EUA têm o primeiro avião de sexta geração do mundo! E acabam de divulgar novas imagens

Há anos que se sabe que os Estados Unidos pretendem renovar gradualmente a sua frota de bombardeiros Rockwell B-1 Lancer, Northrop Grumman B-2 Spirit e Boeing B-52 Stratofortress. Uma parte essencial desta mudança é o novo B-21 Raider, um ambicioso avião de sexta geração que já está a voar.

B-21 Raider em teste de voo

Conhecemos o B-21 Raider oficialmente em dezembro de 2022 e, mais tarde, em novembro de 2023, a Força Aérea anunciou o seu primeiro voo. No entanto, cada movimento foi feito discretamente, pelo que as informações sobre o projeto são escassas, mas esta sexta-feira surgiram algumas excelentes imagens oficiais.

O que não é segredo é que o B-21 Raider ainda tem um longo caminho a percorrer antes de entrar em serviço. O bombardeiro estratégico está atualmente a ser submetido a testes em terra e no ar na Base da Força Aérea de Edward, no condado de Kern, Califórnia. Foi lá que o bombardeiro foi fotografado no meio das suas atividades.

Na primeira das imagens, o B-21 Raider pode ser visto a voar a grande altitude. A foto mostra o perfil esquerdo da aeronave, que expõe o design distinto que faz parte de suas qualidades furtivas.

Outra imagem mostra a aeronave a voar a baixa altitude com o trem de aterragem aberto. Finalmente, o B-21 é mostrado num hangar.

A Northrop Grumman, contratante do projeto, aproveita estes testes para definir os ajustes necessários antes de iniciar o processo de produção. Prevê-se que sejam produzidos pelo menos 100 destes aviões, com as primeiras unidades a entrarem ao serviço na segunda metade desta década, pelo que teremos de esperar.

Entre as características mais marcantes do B-21 está um sistema de arquitetura aberta que lhe permitirá prolongar a sua vida útil ao longo dos anos, graças a atualizações regulares. Estas serão efetuadas sob a plataforma original, o que permitirá poupar custos no futuro. O projeto foi também concebido para ser furtivo.

