Apple Glass: Óculos de realidade aumentada da Apple devem estar em desenvolvimento

Este ano, a Apple lançou um grande cardápio de produtos. Contudo, alguns rumores ainda apontam para outro dispositivo que deverá estar em desenvolvimento, os Apple Glass. Segundo informações, a empresa californiana terá solicitado o registo de uma nova patente.

Os rumores aumentaram depois da Apple pedir o registo da tecnologia ‘Sistema de exibição com ajustes óticos localizados’.

Apple estará a trabalhar nos Apple Glass

A Apple solicitou recentemente o registo de uma nova patente ao Departamento de Marcas e Patentes dos EUA (USPTO). Segundo a patente:

Se, por exemplo, um sistema de ecrã tipo head-mounted (usado na cabeça) está a ser usado para exibir conteúdo gerado por computador que se sobrepõe a objetos do mundo real, o brilho dos objetos do mundo real pode ser reduzido seletivamente para aumentar a visibilidade do conteúdo gerado por computador. Em particular, um modulador de luz ajustável, espacialmente endereçável, pode ser usado para gerar uma região escura que se sobrepõe a um objeto brilhante do mundo real que é sobreposto por conteúdo gerado por computador no canto superior direito do campo de visão de um utilizador.

Portanto, dito isto, parece claro que se está a falar dos Apple Glass. Agora, também é verdade que este trabalho já terá começado em 2018. Na altura, especialistas da indústria divulgaram que os alegados óculos Apple, com base na tecnologia RA, teriam chips de 5 nm. Na época, o iPhone X da Apple usava um processador A11 Bionic de 10 nm.

Hoje, a Apple já utiliza os chips de 5nm no processador A14 Bionic. Portanto, a fonte prevê que estes óculos RA e RV (realidade aumentada e realidade virtual) apareçam nas prateleiras dentro de dois anos.

O que poderá trazer de tão interessante este novo dispositivo?

1 – Ajustável à luz ambiente: Os Apple Glass irão ajustar-se automaticamente ao brilho local

Este mês, a Apple solicitou ao Departamento de Marcas e Patentes dos EUA uma nova patente chamada ‘Display System With Localized Optical Adjustments’.

No pedido de patente, a Apple explicou o conceito de ‘ajuste de luz local’. A empresa afirma que é um “sistema de lentes ajustáveis ​​que pode ser ajustado dinamicamente para acomodar diferentes utilizadores e / ou diferentes situações operacionais. Moduladores de luz ajustáveis ​​podem ser usados ​​para escurecer seletivamente partes do campo de visão de um utilizador”.

A Apple pretende aplicar este conjunto de lentes para melhorar a imagem e a visibilidade do cenário quando uma imagem é gerada por computador ao reduzir o brilho da imagem no cenário real. Ao mesmo tempo, o brilho da imagem composta na lente mudará com o brilho da cena real.

Como as lentes são altamente adaptáveis, as imagens do olho esquerdo e direito também podem ser ajustadas independentemente.

2 – Os Apple Glass totalmente funcionais irão substituir o iPhone?

Conforme foi relatado, os Apple Glass serão baseados no sistema operativo Starboard (ou glassOS). Depois dos utilizadores ligarem este produto inteligente ao iPhone, ele pode exibir mensagens de texto, e-mails, mapas, jogos e outros conteúdos na lente em tempo real, através de um sistema de RA.

Além disso, fontes da indústria afirmam que uma patente já obtida pela Apple parece indicar que os Apple Glass também virão com ‘componentes óticos’ e que se ajustarão automaticamente para atender às necessidades de pessoas com miopia.

No entanto, alguns analistas apontaram que esta patente também pode referir-se a acessórios, como auscultadores usados na RV para smartphones.

Aliás, em 2017, Gene Munster, um conhecido analista de tecnologia e parceiro da empresa de capital de risco Loup Ventures, previu que as vendas de óculos inteligentes da Apple ultrapassariam as do iPhone. Será?

3 – Apple Glass terão ainda um longo caminho a percorrer

Ainda não é um gadget que o mercado queira, pelo menos para já. Pese o facto de, em 4 de abril de 2012, a Google ter publicado um vídeo interessante de lançamento oficial do seu produto Google Glass, na esperança de o tornar uma necessidade diária para uma vida inteligente. Contudo, o produto não ganhou tração.

No vídeo, os utilizadores podiam visualizar o mapa de forma flexível através do Google Glass. Além disso, podiam conversar com os amigos tendo suporte de áudio, vídeo e texto sem tirar os seus smartphones do bolso.

No entanto, este produto tecnologicamente sensato acabou por sair do mercado de consumo devido a falhas de privacidade, segurança e preço.

Os cinemas proibiram os clientes de usar o Google Glass por medo de que estes gravassem secretamente os filmes. Depois, seguiram-se os medos de captar imagens privadas dentro de alguns espaços.

Além disso, o preço era de 1500 dólares e isso, para a época, era impraticável. Os Google Glass finalmente encontraram uma saída entre os fabricantes. Hoje, a Apple espera transformar os Apple Glass num produto de RA que os adultos adoram.

Portanto, com a experiência anterior da Google e os ensinamentos do mercado, os Apple Glass poderão ter a vida facilitada. Mas ainda vai demorar.

