Apple Search: submetida uma nova patente para um motor de pesquisa da Apple

A Apple parece que está mesmo empenhada em ter o seu próprio motor de pesquisa. Poderá ser uma alternativa dentro do seu ecossistema ao Google e poderá ser muito mais. Contudo, nesta fase há apenas alguns indícios nos sistemas operativos da marca e… uma nova patente!

A dúvida é até onde poderá querer ir a empresa de Cupertino. Uma coisa é dentro do seu ecossistema retirar a Google como opção, a outra é efetivamente querer ir bater-se no mundo com a gigante das pesquisas.

Apple poderá bater-se com a Google nas pesquisas?

A Apple submeteu uma nova patente ao Departamento de Marcas e Patentes dos Estados Unidos. Segundo o que foi descrito, esta patente detalha um sistema de classificação de resultados de pesquisa que permite aos utilizadores navegar melhor e sem links irrelevantes.

Pela descrição a Apple quer que o seu motor de pesquisa crie uma pontuação que será influenciada por vários critérios, incluindo links que apontam para uma página. Portanto, o Google faz isso também, atribui pontos de acordo com a qualidade dos backlinks.

Embora a Apple nunca diga a palavra “motor de pesquisa”, a patente detalha este sistema, que não pode ser atribuído à App Store. A App Store não contém quaisquer ligações.

Aqui está um excerto da patente traduzido para português:

A fim de tornar os resultados da pesquisa mais úteis aos utilizadores, os sistemas de processamento de dados que devolvem os resultados da pesquisa ordenarão ou classificarão os resultados com base numa classificação ou pontuação que faz com que a lista exiba itens (por exemplo, páginas web) numa ordem. A pontuação de um item usado para classificar os itens nos resultados da pesquisa pode ser baseada numa pontuação de influência de um domínio que fornece o item, e cada item nos resultados pode ter uma pontuação de influência usada para classificar ou ordenar os itens nos resultados da pesquisa. Os sistemas que devolvem resultados de pesquisa utilizam estas pontuações de influência, que são desenvolvidas com base numa análise de ligações a domínios. As pontuações de influência são desenvolvidas atribuindo uma pontuação padrão mínima de influência a cada domínio num corpus de domínios que fornecem elementos tais como páginas web, e depois a pontuação padrão mínima é atualizada com base no número de ligações a um domínio. Um domínio que liga ou aponta para outro domínio contribui ou doa uma parte da sua pontuação de influência a outro domínio durante o processo de atualização da pontuação de influência. O resultado final da atualização da pontuação de influência produz um conjunto de dados em que todos os domínios têm uma pontuação de influência positiva (não nula), tendo alguns domínios uma pontuação de influência significativamente mais elevada do que outros domínios.

Além disto, um processo pode também incluir a geração de uma lista negra de domínios, onde a lista negra é utilizada durante o processo de atualização das pontuações de influência de todos os domínios para degradar as pontuações dos sítios associados.

Em resumo:

À primeira vista, isto parece ser, portanto, muito semelhante ao comportamento dos motores de pesquisa modernos, e não apenas ao do Google.

