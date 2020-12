Anunciado Rustler, um Grand Theft Auto medieval

A editora Modus Games e os polacos dos estúdios Jutsu Games anunciaram recentemente Rustler, um jogo que, à falta de outro termo, se pode apresentar como um Grand Theft Auto medieval.

Pelo que já se pode ver, Rustler parecer ter tudo para poder vir a ser bastante interessante. Venham conhecê-lo.

Rustler, em desenvolvimento pelos estúdios polacos Jutsu Games, será um jogo que parece poder vir a ser interessante. Trata-se de um jogo que pega em mecânicas semelhantes às de GTA, mas colocando-as num espaço temporal completamente distinto: Época Medieval.

Por outras palavras, enquanto em Grand Theft Auto assaltamos carros, ou arreamos forte e feito em gangues nas ruas, em Rustler, vamos poder roubar cavalos e lançar vacas aos nossos inimigos. Hmmm… assim de repente, lembro-me de outra coisa (também proveniente das vacas) que seria interessante poder lançar…

Em Rustler, o jogador vai interpretar um personagem (de nome Guy) que é um típico anti-herói. Trata-se de um salteador que se encontra determinado a conquistar o The Great Tournament (Grande Torneio), um torneio medieval.

O grande prémio do Grande Torneio é a possibilidade de pedir a mão da princesa em casamento e é precisamente isso que Guy pretende.

No entanto, como sendo um pobre membro do povo o jogador terá de ser bastante criativo na forma de atingir os seus objetivos. E isso implica qualquer coisa, desde assassinatos a roubos, ou criação de alianças pouco ortodoxas (com possibilidade de traição) ou mesmo… descobrir ossadas de dinossauro. Sim, leram bem… desenterrar ossadas de dinossauro será possível em Rustler. Resta saber porquê…

Pelo caminho existirão muitas missões paralelas a completar e até podemos perder o nosso tempo, a pintar quadros com as paisagens campestres medievais.

Se em GTA temos a possibilidade de ouvir rádio nos carros, em Rustler, podemos contratar bardos para nos acompanhar e tocar enquanto o fazem.

Segundo o que apurámos, Rustler vai ser lançado em Acesso Antecipado no Steam, já no início de 2021.