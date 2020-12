O Facebook começou uma guerra contra a Apple, porque o iOS 14 permite desligar o rastreio feito pelas aplicações, sendo isto uma forma de travar as ações do Facebook, e não só, que “vigiam” as movimentações dos utilizadores enquanto navegam. Aliás, esta posição da Apple motivou mesmo os responsáveis da maior rede social do mundo a apoiar outra “batalha”, onde a Epic Games trava forças com a gigante da tecnologia. No entanto, as intenções do Facebook neste braço de ferro contra a Apple nem os funcionários da própria rede social conseguem convencer.

Mensagens dos engenheiros do Facebook apontam as atitudes dos responsáveis da empresa como sendo hipócritas.

A Apple deu um golpe pesado no comportamento que a empresa considera invasor da privacidade dos utilizadores. Assim, no iOS 14 a Apple introduziu uma funcionalidade que informa e passa para a mão do utilizador a possibilidade de os seus movimentos serem ou não alvo de rastreio por diversas empresas, entre elas o Facebook. Como é óbvio, a grande maioria dos utilizadores irá barrar esta forma de rastreio nos hábitos de navegação.

Os prejuízos em termos de retorno de publicidade serão elevados para quem depende deste tipo de abordagem e o Facebook é um dos que mais usa estes mecanismos.

Porque se preocupa o Facebook com os utilizadores da Apple?

Simples de perceber. As plataformas da Apple são das mais lucrativas no que toca ao retorno da publicidade para o Facebook. Aliás, logo em agosto, quando o iOS 14 ainda estava em versão beta, a gigante das pesquisas anunciava que com este sistema poderia perder 50% da sua receita.

Portanto, há aqui vários pontos de vista que têm de ser entendidos para se enquadrar o atual apoio da empresa de Mark Zuckerberg à batalha que a Epic Games trava contra a Apple.

Privacidade e hipocrisia

Com a tecnologia da Apple a passar da versão beta para a versão oficial, o Facebook intensificou o seu ataque à empresa de Cupertino. A empresa de Mark Zuckerberg foi ao ponto de publicar uma página inteira de crítica à Apple nos principais jornais dos EUA.

Segundo os argumentos do Facebook, esta medida supostamente afetará a economia dos muitos pequenos negócios. Estas micro organizações dependem da utilização destes dados recolhidos pela rede social para posicionar os seus serviços ou produtos. A estratégia é, na essência, a mesma que a Epic Games aplicou contra a Apple.

Após estes acontecimentos, apareceram na publicação BuzzFeed News mensagens de áudio e textos das conversas dos próprios funcionários do Facebook. Conforme pode ser lido, afirmam que esses argumentos estão “à beira da hipocrisia”:

Parece que estamos a tentar justificar fazer uma coisa má escondendo-nos atrás de pessoas com uma mensagem de simpatia.

Isso é o que um dos engenheiros do Facebook referiu numa das mensagens que vazaram. O argumento que diz que o Facebook está preocupado com as pequenas empresas parece estar sempre nas reuniões nos últimos tempos. As conversas apontam para quebras nas receitas da empresa de Zuckerberg como consequência da perda dessas empresas.

Leia também: