Alpha Ace: o lindíssimo carro elétrico coupé de inspiração retro

O mercado dos elétricos poderá ter em 2021 o seu ano grande. Por motivos que todos sabemos, 2020 não deu às marcas a segurança necessária para muitas apostas. Contudo, os fabricantes estão à espera do ano 2021 com a pandemia já controlada, para colocar no mercado automóvel os elétricos que estão já prontos.

Na inovação para este segmento, a empresa Alpha Motor revelou o ACE EV. Um lindíssimo carro desportivo elétrico com um aspeto retro com emissões zero.

Alpha Ace é um carro elétrico com linhas retro e respeito pelo ambiente

O carro elétrico ACE Coupé foi pensado para ser versátil, oferecer grande desempenho e enquadrar-se nos conceitos modernos de sustentabilidade. Conforme refere a empresa, o seu design suporta vários estilos de carroçarias, incluindo coupé, sedã e SUV utilitário. O Alpha Ace é construído numa plataforma de veículo modular que é uma extensão do muito aguardado ICON EUV (Veículo utilitário elétrico) da Alpha.

Este elétrico foi apresentado numa pintura prateada refinada que a empresa chamou de “Blue Seraph” com um acabamento metálico chique. Sob o capo polido e a tampa traseira, há um amplo espaço de carga possibilitado por sua arquitetura de veículo elétrico. As dimensões do veículo medem aproximadamente 4.180 mm de comprimento, 1.886 mm de largura e 1450 mm de altura.

O ACE Coupe é para consumidores que desejam um passeio elegante com a versatilidade, eficiência energética e respeito ao meio ambiente de um veículo elétrico.

Afirmou Michael Smith, CEO da Alpha Motor Corporation.

Quando menos é mais até na elegância

No interior do dinâmico ACE Coupé encontram-se bancos dianteiros confortáveis ​​para o condutor e passageiro. Contudo, indo ao encontro da características versatilidade, os bancos traseiros podem recolher para aumentar a capacidade de carga.

A sua arquitetura interior otimiza o espaço da cabine através de uma construção fluida e contínua que reduz os componentes sem comprometer o conforto ergonómico ou a facilidade de uso.

Além disso, este elétrico vem equipado com um ecrã central que integra os controlos necessários para o condutor gerir as mais variadas funcionalidades dentro e fora do habitáculo.

Este sistema permite também que o utilizador possa interagir com o carro através do seus smartphone.

ACE é um ponto de partida do fabrico automóvel contemporâneo e coloca ênfase na mobilidade para o utilizador. A empresa está repensar os automóveis em prol da inovação que move a humanidade. O ACE foi criado a partir da perspectiva da tecnologia que capacita os indivíduos e os seus estilos de vida.

Rematou o CEO da empresa.

A linha ACE de veículos elétricos puros é construída para personalização flexível e deve ser oferecida numa variedade de combinações exclusivas de cores, materiais e recursos.

Este carro elétrico permite uma autonomia de mais de 402 km, a tração é traseira e consegue uma aceleração dos zero aos 100 Km/h em menos de 6 segundos.

O site da Alpha diz que planeia ter carros em produção até 2023, o que é ambicioso para qualquer fabricante. Contudo, dado que o carro é simples, sem a intenção de “inventar a roda”, pode ser uma meta alcançável tendo em conta que cada vez há mais tecnologias disponíveis para “fabricar elétricos”.

A empresa já aceita reserva, mas ainda não anunciou o preço do veículo, deixando estas e outras informações para um contacto direto com o cliente.