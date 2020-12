Facebook apoia EPIC, dona do Fortnite, na batalha contra as “políticas injustas” da Apple

O Facebook tem tentado demover a Apple das suas políticas de privacidade. Segundo a gigante das redes sociais, o facto da empresa de Cupertino introduzir regras que protegem o utilizador, não permitindo que eles sejam “rastreados” enquanto navegam na web, é uma prática injusta. A Apple tem mantido a sua posição, defendendo que os utilizadores têm o direito a esta segurança e privacidade. Agora, o Facebook parece intentar uma nova manobra de ataque à Apple.

O Facebook anunciou o seu apoio à Epic Games, proprietária do popular jogo Fortnite, na batalha contra o que eles chamam de “políticas injustas” da Apple.

Facebook dá força à Epic

A empresa de Mark Zuckerberg está a apoiar o fabricante do Fortnite, Epic Games, no seu processo contra a Apple, marcando outro ponto baixo no relacionamento entre os dois gigantes da tecnologia. De acordo com Steve Satterfield, diretor de privacidade e políticas públicas do Facebook, a empresa de rede social acha que é “realmente importante que o tribunal entenda o impacto de longo alcance das políticas injustas da Apple”.

A batalha amplamente divulgada da Epic com a Apple envolve a comissão que a Apple cobra sobre as compras dentro da aplicação. O Fortnite, que estava entre os jogos mais populares da App Store, decidiu que poderia ganhar mais dinheiro se vendesse itens dentro na aplicação, mas fora da App Store. Inclusive tentou enganar a Apple com um “cavalo de troia”.

No entanto, logo que a Apple percebeu o esquema, sinalizou a infração às suas regras da loja, regras sobejamente conhecidas pelos programadores. Posteriormente, tomou a decisão de banir o Fortnite da App Store. A Epic respondeu imediatamente com um processo em tribunal, acusando a Apple de ser um monopólio.

No processo judicial instaurado em setembro, a Apple disse que “o processo da Epic nada mais é do que um desacordo básico sobre dinheiro”.

Facebook vs Apple

O Facebook também teve problemas com a App Store. Em agosto, a rede social disse que a Apple a impediu de passar informações sobre a comissão de 30% da Apple aos utilizadores. Isso está relacionado ao novo recurso de eventos online do Facebook.

Além disso, a empresa de Zukemberg também criticou a Apple por ter de lançar uma versão “inferior” da sua aplicação Facebook Gaming, sem minijogos para os utilizadores jogarem.

Tivemos que remover totalmente a funcionalidade de jogo para obter a aprovação da Apple para a app independente do Facebook Gaming.

Disse a COO Sheryl Sandberg.

Internamente, o Facebook foi mergulhado no caos temporário da Apple quando a Apple separou as aplicações empresariais do Facebook em janeiro de 2019. Isso aconteceu depois da Apple ter descoberto que o Facebook se estava a aproveitar dos seus certificados de programador da Apple para distribuir uma aplicação de “pesquisa” fora da App Store. Isso violou as políticas de privacidade da Apple.

Independentemente da animosidade que tenha existido nos últimos anos, parece ter borbulhado neste ano. Esta semana, o Facebook questionou um dos grandes recursos de privacidade do iOS 14 e o impacto que isso teria nas pequenas empresas. Foi publicado um anúncio de página inteira nos principais jornais para discutir este ponto.

Assim, ainda não está claro exatamente como o Facebook terá influência na batalha Epic vs. Apple. Contudo, esta ação será apresentada a um júri em 2021.