AI: Solo de baixo sem fim transmitido no YouTube

Nos filmes, 2020 seria o ano dos carros voadores e dos avanços tecnológicos mais impensáveis. Chegado o ano, eles, de facto, já existem. No entanto, há coisas mais simples que podem ser igualmente inovadoras e efetivamente diferentes.

Assim, dizemos-lhe que está disponível no YouTube um solo infinito de baixo, alimentado por um sistema de Inteligência Artificial.

Solo de baixo infinito disponível no YouTube

O ano de 2020 trouxe muitas novidades, mas trouxe também uma arrasadora pandemia que provocou um encostar dos instrumentos. Este ano, fomos impedidos de visitar salas de espetáculo, bem como os festivais que tínhamos, antes, tomado como garantidos.

No entanto, existe sempre o YouTube que, não proporcionando toda a experiência, sempre ajuda a que se matem as saudades das vozes e dos instrumentos que nos esquentam. Então, e se vos disséssemos que podem agora assistir um solo inédito e infinito de baixo?

É verdade! O grupo musical Dadabots utilizou uma rede neural recorrente (RNN), de modo a criar um solo de baixo infinito. Aliás, o solo estava disponível, no YouTube, ontem, está hoje e estará amanhã também.

Duas horas de improviso perpetuadas

O grupo musical Dadabots responsável pelo solo de baixo infinito, é também a mente por detrás de uma transmissão gigante de death metal.

Para aquele, CJ Carr e Zack Zukowski treinaram a RNN com duas horas de improviso de baixo do youtuber Adam Neely. Após algumas tentativas, o grupo limitou o conjunto de dados a batidas mais rápidas, melhorando a qualidade sonora no geral. De acordo com os dois músicos, o sistema de AI gera uma música de baixo muito frenética.

Aliás, o grupo musical observou que, por vezes, soa como se estivessem dois baixos a tocar em simultâneo.

Se não for esta música suficiente para os seus ouvidos, deixamos-lhe abaixo a playlist criada pelo Pplware com uma panóplia de clássicos que tanto marcaram (e marcam ainda).