TOP 5 distribuições Linux mais populares em 2020! Usa alguma delas?

O ano de 2020 trouxe várias novidades ao mundo Linux. Em alguns períodos do ano, a adoção do Linux chegou mesmo a crescer sendo que, atualmente, tem apenas 2% da quota de mercado. Dentro das distribuições Linux houve também algumas novidades e o Linux Ubuntu parece já não ser a distribuição mais popular.

Conheçam quais as 5 distribuições Linux mais populares em 2020.

Tal como fizemos em outros anos, o TOP 5 das distribuições Linux apresentadas neste artigo teve como base o parâmetro hits per day disponibilizados no site Distrowatch.

5 – Pop!_OS

Pop!_OS é um o nome (original) que a empresa System76 (fabricante de referência no mercado do Linux) decidiu dar ao seu sistema operativo direcionado para quem costuma “criar” coisas com o computador. O objetivo desta distribuição é facilitar o trabalho de engenheiros, programadores, devops, etc, garantindo a melhor produtividade de cada um.

Esta distribuição é muito semelhante ao Linux Ubuntu, mas mais robusta em termos de design. Além disso, esta distribuição tem também especial foco na privacidade.

Pop!_OS

4 – Ubuntu

O Ubuntu sempre foi uma das distribuições Linux que mais atraiu os utilizadores, quer os mais antigos como os mais recentes. De utilização simples e direta, mostra a forma como a Canonical entende que deve ser um sistema operativo.

No entanto, os utilizadores têm vindo a trocar o Ubuntu por outras distribuições. Com o novo Ubuntu 20.10 “Groovy Gorilla” a Canonical trouxe uma evolução e não propriamente uma revolução do sistema operativo.

Ubuntu

3 – Mint

Quando se fala em distribuições Linux estáveis e com bom look and feel o Linux Mint é provavelmente dos primeiros da lista. Esta distribuição, que é baseada no Ubuntu, tem evoluído significativamente e até já ultrapassou a distribuição da Canonical.

Em junho foi lançado o novo Linux Mint 20 que está disponível com os ambientes gráficos de trabalho MATE, Cinnamon e Xfce.

Linux Mint

2 – Manjaro

O Linux Manjaro é uma das distribuições mais bonitas e user-friendly, que facilita a “entrada” dos utilizadores no mundo do Arch Linux. É uma rolling distro e tem total compatibilidade com os repositórios do Arch (AUR – Arch User Repository).

O Manjaro Linux é uma das melhores distribuições da atualidade.

Manjaro

1 – MX Linux

Chama-se MX Linux e é a distribuição Linux mais popular do momento segundo o site DistroWatch. Esta distribuição ultrapassou outras bastante populares, como é o caso do Ubuntu ou Debian, e tem ganho várias novas funcionalidades.

Para quem procura uma distribuição Linux leve, mas com bom suporte, a nossa sugestão de hoje vai para a nova versão da distribuição MX Linux. Esta distribuição Linux continua a ser a mais popular segundo o site DistroWatch.

MX Linux

E são estas as cinco distribuições Linux mais populares segundo o popular site Distrowatch. O Pplware testou todas as distribuições aqui apresentadas e são todas bastante estáveis e até simples de trabalhar. Outra característica comum a estas distribuições são as comunidades que as acompanham, disponibilizando fóruns e espaços de discussão.