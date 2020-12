Novo Recorde da Bitcoin: Criptomoeda chegou aos 27 mil dólares

Não foi há muito tempo que a criptomoeda Bitcoin tinha atingido um recorde, passando ligeiramente os 20 mil dólares. A moeda digital continua forte e recentemente atingiu mesmo os 27 mil dólares (22 mil euros), um novo recorde no que diz respeito à sua cotação.

Será que este novo recorde ainda será batido em 2020? Pode ser que sim.

Bitcoin valorizou 9,75% nas últimas 24 horas

Só este ano, a Bitcoin já valorizou mais de 200%. De relembrar que em 2017 esta moeda digital chegou a valer quase 20 mil dólares. No entanto, no ano seguinte, teve uma enorme quebra para perto dos três mil dólares. Só em novembro deste ano é que a criptomoeda conseguiu atingir um novo máximo, alcançando os 19.873 dólares.

A criptomoeda Bitcoin valorizou 9,75% nas últimas 24 horas e superou a marca dos US$ 27 mil pela primeira vez em 11 anos.

Apesar do otimismo, alguns peritos em Bitcoin advertem os potenciais compradores. “A história traz um alerta para as pessoas que compram na maior alta de todos os tempos”, disse o especialista no mercado Glen Goodman à Forbes.

Tendo este recorde sido batido este domingo, dia 27, há uma “coincidência”…

24/12:US$ 24 mil

25/12 US$ 25 mil

26/12 US$ 26 mil

27/12 US$ 27 mil

De relembrar que o BitCoin começou a valorizar em meados de abril, impulsionada por investidores institucionais que apostaram no ativo digital como uma reserva de valor. Nos últimos dias, várias empresas anunciaram a compra da moeda digital das quais se destacam a Skybridge Capital ( US$ 25 milhões), a MassMutual (US$ 100 milhões) e a Guggenheim (10% do seu capital, MicroStrategy (US$ 650 milhões).

Em outubro deste o Paypal anunciou que iria negociar o ativo digital. A empresa afirmou que em 2021 todos os seus 300 milhões de comerciantes poderão aceitar pagamentos em Bitcoin.

