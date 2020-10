PayPal prepara-se para entrar no mercado das criptomoedas

O PayPal está pronto para começar entrar no mercado de criptomoedas. A partir das próximas semanas, os utilizadores do serviço nos Estados Unidos poderão então comprar e vender criptomoedas na plataforma, incluindo bitcoin.

Para o ano, os planos da empresa passam por levar as criptomoedas para o serviço Venmo.

A partir de hoje e durante as próximas semanas, o PayPal estará a introduzir as criptomoedas nos seus métodos de transferência de dinheiro. Os utilizadores do serviço nos Estados Unidos vão passara a poder comprar e vender bitcoins e outras moedas virtuais, além de passar a permitir pagamentos com estas moedas.

Criptomoedas chegam ao PayPal

Segundo o PayPal, são 26 milhões de comerciantes que passarão a permitir estes pagamentos, mas só a partir de 2021. Uma particularidade é que os comerciantes não irão receber em criptomoedas, mas sim em moedas como o dólar.

Dan Schulman, CEO do PayPal, referiu em entrevista à Reuters, que espera, assim, que o serviço incentive a utilização global de moedas virtuais.

A empresa fornecerá informações para ajudar os titulares de contas a entender a tecnologia do blockchain, o ecossistema da moeda digital, os riscos e oportunidades relacionados ao investimento em criptomoeda. Além disso, não irá cobrar taxas de serviço aos utilizadores para comprar ou vender criptomoeda até o final do ano.

Tal como já foi referido, o serviço estará inicialmente disponível nos EUA e não há, contudo, informação de quando possa chegar a outros mercados.

